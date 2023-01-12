لأول مرة.. مروج الرحيلي تكشف أسرار وصفتها السحرية للعناية بالبشرة والظهور بجمالها الفاتن!

كشفت الفاشينستا السعودية مروج الرحيلي، لأول مرة عن وصفتها السحرية للعناية بالبشرة، عبر منشور شاركته على حسابها الخاص في موقع التواصل الاجتماعي.

وشاركت مروج الرحيلي متابعاتها، روتينها اليومي للإهتمام ببشرتها باستخدام وصفة كل مكوناتها متوفرة في جميع الصيدليات، وبطريقة بسيطة، والنتيجة بشرة غاية في النقاء.

روتين العناية بالبشرة من مروج الرحيلي

وأكدت مروج الرحيلي أنها تستخدم منتجات متوافرة بالصيدليات للعناية اليومية ببشرتها، والتي تنوعت بين المقشر الطبي والمرطب ومرطب الشفاه.

وكتبت مروج الرحيلي مخاطبة متابعاتها: "دلوعاتي استخدامي اليومي لمنتجات البشره غسول مقشر من نتروجينا ديب كلين+ مقشر أكرتين الطبي + كريم سيتافيل ترطيب للبشرة+ مرطب شفايف من ڤازلين".

وتابعت مروج الرحيلي موضحة أنها منتجات يسهل توفيرها من أي صيدلية: "كل اللي ذكرته موجود بكل الصيدليات وأنتو إيش طريقة عنايتكم بالبشرة قولوا لنا أسرار عنايتكم بالبشرة".

روتين مروج الرحيلي اليومي للعناية ببشرتها

لم تؤكد مروج الرحيلي على فكرة أن هذه المنتجات لا يجب استخدامها من قبل أي شخص دون مراجعة الطبيب، للكشف عن نوع الروتين المناسب لكل بشرة، وبخاصة نوع المقشر الطبي الذي قد يؤدي إلى تحسس البشرة حال لم يكن مناسباً لها.

وتفاعل محبو مروج الرحيلي مع مكونات روتينها اليومي، وكتب البعض مشاركاً أفكاره معها، وقالوا: "صابون كركم مرا تجنن تفتح وتشيل الآثار بس تجفف بعدها أحط ثلج ومرطب بيبانثين وللشفايف مرطبات أرامكس".

وتابعت أخرى: "نفس روتيني لكن يختلف بالغسول، انا استعمل غسول سيرافي الأخضر الفاتح، بشرتي دهنية".

وقالت أخرى: "غسول سيتاڤيل _سيروم ڤيتامين سي أخلطه مع زيت بذور الورد _ أستخدم أكرتين للحبوب بالنسبة للمقشر أستخدم هيمالايا مقشر الأعشاب والفحم+ مقشرات طبيعية".