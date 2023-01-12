عادل إمام مع سهير رمزي في ليلة الدخلة.. مشهد ممنوع من العرض اندمج فيه الزعيم أثناء التصوير فأصبحت التمثيل كأنه حقيقة.. شاهد

أعادت قنوات فنية على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، نشر مشهد ساخن من فيلم “ليلة الدخلة” الذي تم انتاجه عام 1975، وتم منعه من العرض بسبب المشاهد الجريئة التي احتوى عليها، والتي كان أكثرها جرأة مشهد سهير رمزي التي جسدت دور “منى”، وعادل إمام، الذي جسد دور “تحسين”، حيث ظهرت سهير رمزي وهي تجرد عادل إمام من ملابسه وتلاحقه إلى داخل الفيلا التي تسكن فيها حتى القت به فوق السرير وصعدت عليه في مشهد خادش، ووصف في ذلك الوقت بأنه أسخن مشهد في تاريخ السينما المصرية.

ورغم أن الفنان عادل إمام اجتمع مع الفنانة سهير رمزي في كثير من الأعمال الفنية، إلا أن ذلك المشهد ظل راسخ في أذهان المشاهدين، لأنه كان يعتبر في ذلك الوقت مشهد دخيل على السينما المصرية، والعربية بشكل عام.

فيلم ممنوع في ليلة الدخلة

ممنوع في ليلة الدخلة هو فيلم كوميدي مصري للكاتب فاروق صبري، وهو من إنتاج عام 1975، وبطولة عادل إمام وسهير رمزي ومحمد رضا ونبيلة السيد، وإخراج حسن الصيفي.

ملخص الفيلم

تعترض ظريفة على زواج ابنتها (منى) من (تحسين) لرغبتها في زواج ابنتها من أحد الأثرياء، بعكس الأب (عاشور) الذي يبارك الزيجة. تموت ظريفة ويتفق عاشور مع (منى) على موعد لزواجهما، تظهر روح ظريفة لهم وتهددهم بعدم إتمام الزواج. يحتارون فيذهبون إلى أحد محضري الأرواح الذي ينصحهم بظهور شخصية أخرى كانت تخشى منها ظريفة لكى تخلصهم منها، فيقع اختيار عاشور على والدته لتقع العديد من المفارقات الكوميدية بينهما.

أفلام جمعت عادل إمام و سهير رمزي

هناك الكثير من الأفلام والأعمال الفنية التي جمعت الزعيم عادل إمام والنجمة سهير رمزي، نذكر لكم في السطور التالية أبرزها:

▪︎ فيلم 24 ساعة حب

يدور الفيلم حول سمير، أحمد وشريف الضباط بالبحرية الذين يعودون إلى بيوتهم وزوجاتهم في إجازة لمدة 24 ساعة فقط بعد غياب 6 أشهر في البحر وبدلاً من أن يجدوا الحب والترحاب بعد طول الغياب تقابلهم زوجاتهم ببرود كامل وعواطف متلبدة، بسبب شك الزوجات في صدق أحاسيس الأزواج وحبهم طوال مدة السفر، ومن خلال عدة مفارقات كوميدية يتضح للزوجات خطأ اعتقادهم ويتم الصلح والعفو وعندئذٍ يقرر ربان السفينة منح الأزواج إجازة جديدة مدتها 24 ساعة.

▪︎ فيلم حتى لا يطير الدخان

تدور أحداثه حول رفض كمال ومدحت ورؤوف إقراض صديقهم فهمي عبد الحميد المال اللازم لإجراء عملية جراحية لأمه التي تموت فيقرر الانتقام منهم. ينتهي من دراسته ويكون ثروة كبيرة بطرق مشبوهة.

ينجح فهمي في الانتخابات ويتسبب بنفوذه في تعطيل صفقه فاكهة لمدحت فيضطر لبيعها بمبلغ رخيص حتى لا تفسد، تضيق خيرية بظروف زوجها مدحت المادية المتدهورة.

تتقرب من فهمي الذي يشجعها على طلب الطلاق حتى يتزوجا ولكنه يرفض الزواج منها ويقول ان ما قاله لها مجرد كلام بلا قيمة وهو لا يريد الزواج منها وبذلك يحقق انتقامه منها عندما رفضت الزواج منه من قبل لفقره. في ليلة زفافه بجارته القديمة سنية يموت اثر مرض.

▪︎ فيلم المذنبون

تموت الممثلة سناء كامل (سهير رمزي) مقتولة في فراشها، وتبدأ النيابة في البحث عن القاتل، ويتم إستدعاء كل المدعوين الذين كانوا في بيتها ليلة مصرعها، ابتداء من خطيبها المخرج أحمد صابر (حسين فهمي) الذي أبلغ بالجريمة بأنه سمع من يطعن خطيبته وهو يتصل بها هاتفيًا، إلي حافظ بيه (صلاح ذو الفقار) رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمقاولات وهو شخصية ذات سلوك وظيفي منحرف مصاب بعقدة تفوق والذي يساعد الممثلة سناء في بناء العمارات مقابل علاقة جنسية ويخون صديقه مع زوجته مني (زبيدة ثروت) وهو علي علاقة بالممثلة سناء في نفس الوقت.

ثم ناظر المدرسة أليف البحراوي (عماد حمدي) الذي سرب الامتحان، ومدير الجمعية فهمي القليوبي (توفيق الدقن) الذي يبيع السلع المدعومه للأغنياء ويوصلها لهم في البيوت، إلى الشاب الفحل ممدوح (عادل أدهم) الذي يبيع جسده للممثله سناء وهو في نفس الوقت يدبر خطه لسرقة خزينة إحدى المؤسسات بمساعدة زميله لص الخزائن (إبراهيم خان) إلي الطبيب تحسين (يوسف شعبان) الذي ينفذ عمليات إجهاض مخالفة للقانون كما أن هناك رجلا في قمة السلطة (كمال الشناوي) يتردد على فراش الممثلة من أجل قضاء وقت ممتع، يتم القبض على كل من كانوا في الحفل، بعد أن كشفت النيابة أن الجرائم التي ارتكبوها أثناء وجود الحفل، لا تقل عن جريمة قتل ممثلة في فراشها، يكتشف المحقق حسين (عمر الحريري) اختفاء قرط ثمين كان مع الممثلة ويعرف أن صاحبته هي أم أحمد صابر خطيب القتيلة، ويعترف خطيبها المخرج أنه قتلها بدافع الغيرة، فقد رأها في الفراش مع رجل السلطة.

▪︎ فيلم الكل عاوز يحب

في زيارة أحمد لصديقه عبد السلام في بلدة الفيوم لكي يغير جو، يجد أحمد نفسه فجأة أمام ليلى، وتبدو عندها علاقة حب قادمة لا محال، يقوم أحمد بأخبار عبد السلام بما حدث له، وأنه غارق لشوشته. إلا أن عبد السلام يقوم بتوعية أحمد بضرورة الابتعاد عنها فهي تقيم مع ابن عمها مسعود وهو كما يعلم الكل يطمع في الزواج منها رغم أنه متزوج، لكن الظروف لم تساعد أحمد كثيرًا، فقد علم مسعود بهذه العلاقة ويصمم على قتل أحمد، الذي ينجح في الهرب منه، إلا أن يتم الوفاق بينه وبين مسعود فيتفاهمان على الزواج، فيوافق مسعود على زواجها من أحمد، ويعود مسعود إلى زوجته نفيسة، أما عبد السلام فيعود إلى القاهرة بصحبة السائحين.