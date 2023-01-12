بإطلالة نارية.. هيفاء وهبي تستعرض مفاتنها في أحدث ظهور لها!!

نشرت الفنانة هيفاء وهبي صور لها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام بإطلالة جذابة باللون الأسود وكاب من نفس اللون وبشعر انسيابي منسدل على كتفيها. موضوعات مقترحة

وفي سياق أخر طرحت هيفاء وهبي أخر فيديو كليب له بعنوان "ولد" على قناتها بموقع "يوتيوب"، كما شاركت هيفاء وهبي في مسلسل "أسود فاتح" بطولة كلًا من معتصم النهار، أحمد فهمي، شريف سلامة، روجينا، نانسي صلاح، صبري فواز، فراس سعيد.

وشارك أيضا في التمثيل ناصر سيف"، وعُرض المسلسل عبر منصة "شاهد vip" في سبتمبر 2020، وهو من تأليف أمين جمال وسيناريو وحوار شريف يسري، إبراهيم ربيع، وحمدي التايه، وإخراج كريم العدل.