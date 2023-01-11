لهذا السبب المفاجئ والمحزن تواجدت جورجينا داخل صيدلية في السعودية!

تتبع الكاميرات ووسائل الإعلام خطوات عارضة الأزياء جورجينا رودريغز، حبيبة نجم كرة القدم البرتغالي كريسيتانو رونالدو، بعد انتقالهم للعيش في العاصمة السعودية الرياض، عقب توقيع كريستيانو صفقة تاريخية مع نادي النصر.

وبات واضحًا الاهتمام بجورجينا، فقد تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لها أثناء تواجدها في إحدى صيدليات السعودية رفقة كريستيانو جونيور، الذي بدا واضحًا عليه علامات التعب، إذ شوهد وهو يسعل؛ ما أثار التكهنات أن تواجدهما سببه حالته الصحية.

جورجينا بأحد صيدليات الرياض 😍❤️! pic.twitter.com/TWRQyYX9Do — Gorgeous (@gorgeous4ew) January 5, 2023

واختارت جورجينا إطلالة رياضية مؤلفة من بدلة رياضية باللون الخمري من ماركة ”تومي هيلفيغر“، واعتمدت قبعة بيسبول سوداء مع حذاء رياضي أبيض. في حين ارتدى كريستيانو جونيور بدلة رياضية بيضاء من ماركة ”نايك“ مؤلفة من بلوزة وشورت.

رد فعل المستخدمين وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع فيديو جورجينا، وأبدوا غضبهم من تتبع خطواتها وعدم منحها الحرية في عيش حياتها بشكل طبيعي، فكتبت إحداهن: ”ياناس خلاص وقفو ارجوكم لا تفضحونا بطلو محنة رفع الجوال، ترى في اوروبا عايشين براحتهم والاجانب يكرهون تصوير اطفالهم“.

وأضافت آخر: ”احلف!!! لايكون بتقضي حسابك بس عن جورجينا وين راحت ووين جت!! أمس راحت مول المملكة واليوم الصيدلية ترا خلاص مصخت السالفة“.