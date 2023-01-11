'انتهكوا طفولتي البريئة بقسوة ووقاحة'.. وفاء سالم تحكي تعرضها لوقائع صادمة من أقرب الناس لها!!

كشفت الفنانة المصرية وفاء سالم عن الأسباب التي اضطرتها إلى إعلان اعتزالها التمثيل في الفترة الأخيرة بشكل مفاجئ.

وتحدثت وفاء سالم، عبر قناتها على يوتيوب، عن مواقف ولحظات مؤلمة عاشتها في طفولتها تعرضت لها من الغرباء والأقارب وظلت تطاردها، حتى بعد أن أصبحت نجمة في عالم الفن.

طفولة وفاء المرعبة

وقالت: "كانوا بيعتبروني قطتهم اللي بيلعبوا بها، ويقعدوها على حجرهم، وينقلوها من حجر لحجر، ولما يحضنوني كانوا بيوجعوا جسمي النحيل"، مؤكدة أنها كانت تحاول أن تدافع عن نفسها لشعورها بالألم وتقززها من رائحة السجائر.

وأضافت: "أكتر حاجة لسه فاكراها لغاية دلوقتي وكانت بتوجعني جدا وعملت جرح في قلبي، لما بعض الأغراب والقرايب كانوا بيقعدوني على حجرهم وينتهكوا طفولتي البريئة بقسوة ووقاحة".

وأكدت أنها لم تكن تفهم في البداية ما الذي يعنيه هذا الأمر وكانت تخجل من الحديث عنه، مضيفة: "لما كبرت كنت بحس الطفلة اللي في دماغي لسه موجودة وقاعدة جوايا".

انتهاك شباب وفاء

وأشارت إلى أن تعرضها للانتهاك الجسدي استمر بعد أن كبرت، وتابعت: "كان بيحصل معايا حاجات شبه كده لغاية وقت قريب، بيدخلوا لي من مداخل أنتي فتاة أحلامنا، أنتي اللي كلك أنوثة وجمال ومحصلتيش، كل ده كان مدخل عشان يوصلوا لحاجة أنا مش عارفة أنطقها، أكيد فهمتوا".

وختمت الفنانة المصرية كلامها بالقول: "ده كان وجع كبير.. ومن ضمن الأسباب اللي أنا قلت هحكي لكم لما سألتوني إنتي مشيتي ليه، ولسه في حكاوي هتسمعوها يوم السبت الجاي".

وكانت الفنانة وفاء سالم كشفت عن اتخاذها قرار الابتعاد عن الساحة الفنية، مؤكدة أن ذلك يرجع إلى أسباب خاصة بها ستشرحها في وقت لاحق، وذلك من خلال فيديو نشرته عبر "يوتيوب"، أعربت فيه في البداية عن امتنانها الشديد لكل من سأل عنها في أزمتها الصحية الأخيرة، بعدما انتشرت صورتها على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضافت وفاء سالم أنها فور انتشار الصورة التي تصدرت بها التريندات بسبب التغييرات التي كانت على شكلها، جاءتها مكالمات من كاليفورنيا عرضوا عليها العلاج هناك، بجانب مكالمات عديدة أخرى لم تتوقف.