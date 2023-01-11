بسعر خيالي خالف التوقعات.. نانسي عجرم تستعرض جسدها المغري بجامبسوت مكشوف أبرز مفاتنها بجراءة مطلقة! - صور



خطفت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم الأنظار، بإطلالتها الجذابة في حفل "تريو نايت" في الرياض، الذي جمع ألمع النجوم والنجمات، الذين شاركوا بأحدث موديلات الأزياء والموضة.



إلا أن النجمة نانسي عجرم، كانت لإطلالتها وقع آخر على الجمهور، حيث ظهرت مرتدية جامبسوت لامع من السيكوين عليه ريش، لتبرز بجمالها المعهود جذابة توجهت إليها أنظار الجماهير.



ولأن إطلالات النجمات اللواتي شاركن في حفل "تريو نايت"، تلاقي رواجاً وإقبالاً من قبل الشابات اللواتي يحببن معرفة كل التفاصيل التي تتعلق بإطلالات النجمات.





نقدم لكم إجابة على أهم سؤال تبحث عنه الفتيات، وهو كم يبلغ سعر إطلالة نانسي عجرم في ظهورها الأول بجامبسوت لامع من السيكوين؟





جامبسوت نانسي من تصميم المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب، ويصل سعره إلى 4710 دولار أميركي، أي ما يعادل 117 ألف جنيه.

وبدت نانسي في غاية الجمال وراقية الى أبعد الحدود، ونالت اطلالتها استحسان نقاد الموضة.



