بدر خلف يحتفل بـ عريسه الجديد والجمهور يشاركه الإحتفال بطريقة خاصة!

تعرض خبير التجميل الإماراتي بدر خلف، لموجة سخرية وتهكم من قبل الجمهور، بعد نشره خبر عقد قرانة من فهد القحطاني، على حسابه في موقع التدوين المصغر "تويتر".

عقد قران بدر خلف

وكشف بدر خلف والمتقمص شخصية بدرية، عن تمام عقد قرانه على خطيبه السابق فهد القحطاني، لتنهال عليه كلمات السخرية والضحك في التعليقات، كما تدوالت عدد من الحسابات الخبر مع تعليقات ساخرة بخبر عقد القران وقرب زفافه.

وكتب بدر خلف: "05 / 01 / 2023 م الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات تم بحمد الله وفضله عقد قراني من فهد القحطاني اللهم اجعله عقدا متيناً لا يخيب وارزقنا التمام الجميل".

احتفال الجمهور بـ بدر خلف

وتوالت التعليقات على منشور بدر خلف، وسخر المتابعون من قصة ادعاءه لشخصية أنثوية بعيدة عن شخصيته الحقيقية كرجل، مؤكدين أنه يلعب نفس اللعبة ليزيد من التفاعل والشهرة.

وكتب البعض معلقا: "سلمات كل شوي متزوج زواج لعبة اختصر السالفة أبي اشتهر انشهرت مبروك"، "هسه يا بدرية يا أختي لسة شهور العدة ما انقضت للحين، يعني اكذبي الكذبة بس خليكي واعية ما تنسيها وتنسي التفاصيل تبعها".

من ناحية أخرى حذر البعض بدر خلف من التمادي في هذه القصة، وكتبوا: "استغفر الله العظيم اعوذ بالله من قساوة قلبك اللي ماتتعظ بغيرك ولاينفع فيك نصح !! العتو والاستكبار اللي بقلبك قسم بالله يقشعر له البدن ويهتز منه القلب واستكبارك وانحرافك عن الصواب شيء مخيف اسأل الله العظيم ان يجازيك بما تستحق عاجلا غير آجل".