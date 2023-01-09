نسرين طافش تخطف الأنظار بإطلالة جديدة.. 7 صور ولعت الإنترنت والجمهور يصف وضعيات التصوير بالجريئة

شاركت الفنانة نسرين طافش جمهورها أحدث جلسة تصوير لها، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام"، حيث ظهرت بإطلالة ناعمة نالت اعجاب المتابعين الذين تغزلوا بجمالها وأناقتها.

وارتدت نسرين طافش في إطلالتها الجديدة فستان أبيض قصير وحذاء برقبة بني.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت نسرين طافش على المكياچ الهادي الذي أبرز جمال وجهها.

ورغم اعجاب الكثير من المتابعين بإطلالة نسرين طافش الجديدة، إلا أن البعض انتقد وضعيات التصوير ووصفها بالجريئة.

نسرين طافش في "أخي فوق الشجرة"

وتنتظر نسرين طافش ، عرض فيلمها الجديد "أخي فوق الشجرة" بطولة النجم رامز جلال، تارا عماد، حمدى الميرغنى، محمد ثروت، دينا محسن الشهيرة بـ"ويزو"، والعمل من تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم.

فيلم "في القلب"

من ناحية أخرى، تنتظر نسرين طافش، عرض فيلم "في القلب" الذى انتهت من تصوير آخر مشاهده الشهر الماضى، وتشارك في بطولته مع خالد سليم، سوسن بدر، هالة فاخر، محمد عز، منة فضالى، إنجى كيوان وتونى ماهر، وإخراج عادل مرقس، سيناريو وحوار ومعالجة درامية محمد حسين ألمظ، وعادل مرسى.