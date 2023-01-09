لماذا لا تتجول جورجينا في السعودية بملابس عارية؟! تعرف على القائمة الكاملة للقوانين التي تم فرضها على حبيبة رونالدو في المملكة

يتسائل الكثير من المتابعين لأخبار وتفاصيل تواجد عارضة الأزياء جورجينا رودريغز في السعودية، بعد انتقالها للسكن رفقة صديقها نجم نادي النصر السعودي كريستيانو رونالد، حول طريقة ممارسة حياتها في ضل قوانين وعادات مختلفة تماما عن السابق.

في هذا الصدد رصدت صحيفة Marca الإسبانية، قواعد عدة يجب على جورجينا اتباعها خلال فترة تواجدها في السعودية، التزاما بقوانين البلد واحتراما لعادات وتقاليد الشعب السعودي.

قائمة القواعد التي يجب على جورجينا الالتزام بها:

يجب أن ترتدي جورجينا رودريغز العباءة أثناء تواجدها بالأماكن العامة.

اتباع البروتوكول الشائع للأزياء السعودية، احترام الذوق العام في اختيار الأزياء وتجنب ارتداء الملابس الشفافة والقصيرة خارج حدود الأماكن المغلقة.

ممنوع استيراد أو تناول الكحول ومنتجات لحم الخنزير منعاً باتاً.

احترام العادات والتقاليد وتجنب تناول الطعام في الأماكن العامة خلال شهر رمضان، والذي يحل هذا العام بين شهري مارس وأبريل 2023.

كسائحة، يمكنها الحصول على تصاريح خاصة لمشاهدة المعالم الطبيعية للمملكة العربية السعودية، ولكن كغير مسلمة لا يمكنها زيارة الأماكن المقدسة مثل مكة والمدينة والأماكن التي تحتوي على مقدسات إسلامية ويقام فيها شعائر خاصة بالمسلمين فقط.

جورجينا رودريغز في السعودية جورجينا رودريغز أبدت احترامها للذوق العام في المملكة العربية السعودية، منذ اللحظة الأولى التي وطأت قدمها أرض المملكة، إذ التزمت صديقة لاعب النصر السعودي بارتداء العباءة في أول ظهور لها أثناء الاحتفال في ملعب مرسول بارك.

ارتدت جورجينا رودريغز العباءة والتزمت بالزي الخليجي في ظهورها العام، وكانت أول صورة تشاركها من داخل المملكة صورة وهي ترتدي معطفا من الفرو في إطلالة مناسبة.