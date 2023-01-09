جيهان عبدالعظيم تتصدر التريند بإطلالة جريئة أبرزت هذه المنطقة بجسدها بشكل فاضح.. والجمهور يجبرها تغطيتها! - صور

قدمت الفنانة السورية جيهان عبدالعظيم، اعتذارها الشديد للجمهور، بعد نشرها صورة وصفت بالجريئة وعرضتها لانتقادات حادة، أضطرت للتعديل عليها لتغطية المنطقة الحساسة بجسدها.وظهرت جيهان عبدالعظيم مرتدية بنطالا من القماش، مع سترة بطول متوسط وقبعة من الصوف، أبرزت تفاصيل جسدها بجراءة عالية، لتنهال عليها لاحقا سيل من الانتقادات الحادة من قبل الجمهور،حيث تناقل معظهم صورتها، قائلين إنها تعمد على استعراض تفاصيل ومنحنيات جسدها، وهو ما دفعها للاعتذار.

جيهان تعتذر

وأكدت عبد العظيم عبر منشور على صفحتها الرسمية على موقع إنستغرام، أنها لم تتعمد إثارة الجدل كما تناقلت الصفحات، عدا عن أنها نشرت الصورة دون الانتباه للتفاصيل الجريئة الواضحة فيها، لتستيقظ صباحا وترى إطلالتها ”ترند“، باتهامها أنها تحاول الاستعراض.

وكتبت الفنانة السورية: ”أول شي بقدر هجومكم، لأنكم مو متعودين أني نزل صورة فيها شي يزعجكم، تاني شي أنا فعلا ما انتبهت نمت وفقت لاقيت غضبكم وزعلكم، وبرجع بقلكم جميعا حقكم، أنا بعتذر ومستحيل تتكرر، أرجو منكم تعتبروها ذلة، وتسامحوني واعتبروني بنتكم وغلطت“.

تعديل الصورة

كما قامت الفنانة بتعديل الصورة التي أغضبت المتابعين، من خلال إضافة كلمة ”SATURDAY/ السبت“ عليها.

تفاعل الجمهور مع صورة جيهان

وأشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بتصرف الفنانة، مؤكدين أنها تحمل كل الحب والاحترام لجمهورها، كما أثنوا على ردة فعلها وتصرفها الواعي، فعلق أحدهم: ”فنانة محترمة تحب جمهورها، بشكرك على تصرفك وردة فعلك الراقية“، وعلق آخر: ”منعرفك نشرتيها بالغلط بلا ما تنتبهي، طول عمرك راقية“.