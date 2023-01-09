نسخة من الأصل 100% .. تيك توكر سعودية تخطف الأنظار بملامحها الشبيه بـ جورجينا رودريغز - (صور - فيديو)



أبهرت التيك توكر السعودية ريما العنزي، جمهور السوشيال ميديا بملامحها الشبيهه جدا بعارضة الأزياء جورجينا رودريغز، حيث ظهرت في عدة فيديوهات متداولة على منصات التواصل متقاربة جدا في ملامحها، ليطلق عليها النشطاء لقب شبيهة جورجينا صديقة اللاعب كريسيانو رونالدو، والمتواجدين حاليا في السعودية.





شبيهة جورجينا تسحر العالم بجمالها pic.twitter.com/kQDcMt01oc — Screen Mix (@ScreenMix) January 8, 2023

ريما العنزي شبيهة جورجيناوظهرت ريما العنزي في عدد من الفيديوهات التي تداولتها بعض الصفحات المهتمة بأخبار الفن والمشاهير، على مواقع التواصل الاجتماعي.وكان الفيديو الأبرز لظهور ريما العنزي شبيهة جورجينا رودريغز، مع مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي الدكتورة خلود، حيث تناولتا العشاء معاً.وقدمت الدكتورة خلود ريما العنزي في الفيديو وقالت "شبيهة جورجينا، شوفوا حاطة نفس البلاشر تبعها" لترد عليها التيك توكر السعودية قائلة "حياتي الله".التيك توكر ريما العنزيوريما العنزي تيك توكر سعودية يتابعها عبر حسابها على تيك توك 83.6 ألف متابع، ولديها ملايين التفاعلات على حسابها بالتطبيق الصيني.وتعمل ريما العنزي في فيديوهاتها على تقليد مكياج المشاهير أو حتى شخصياتهم، وتشارك متابعيها بالمحتوى الخاص بها والذي ينال إعجاب كثير منهم.وشاركت ريما العنزي عبر حسابها على تيك توك، مقطع فيديو وهي تقلد جورجينا رودريغز أثناء حديثها بالعربية في احتفالية نادي النصر ترحيبا بكريستيانو رونالدو.وأشعلت ريما العنزي مواقع التواصل الاجتماعي، التيك توكر السعودية تلقت الكثير من التعليقات التي أشادت بقدرتها على تقمص شخصية جورجينا رودريغز.وكتب البعض معلقا لدى العنزي: "أحلى من جورينا يا زينك"، "والله العظيم أحلى منها"، "أنتي مشكلة والأكثر إنك تجبيهم كلهم صح".