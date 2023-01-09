مبتلة بالكامل والمكياج سايح على وجهها.. مروة راتب تتعرض لسخرية كبيرة بعد الترويج لأحد عملائها بين الأمطار!

تتعمد مشهورة سناب شات المقيمة في الإمارات مروة راتب إثارة جمهور السوشال ميديا عبر ملامحها الغريبة التي تظهر بها أو المدح بنفسها، لكن هذه المرة صدمت الجماهير بإعلان ترويجي وسط الأمطار الغزيرة.

وظهرت السورية مروة راتب، وهي مبتلة بالكامل وسط أمطار غزيرة، ممسكة مظلة وهي ترتجف من شدة البرد، لتعلن لأحد المولات في مدينة العين الإماراتية.

مروة راتب تتحدى الأحوال الجوية السيئة

وظهرت مروة راتب في الفيديو الذي شاركته عبر حسابها الشخصي على تطبيق تويتر، معلنة أنها مستمرة في عملها الترويجي رغم الأجواء السئية، ورغم ما يعانيه وجهها من التشوه بمساحيق التجميل جراء سقوط المياه عليها.

ووقفت مروة راتب بشعر وملابس مبلتة تمسك مظلة الأمطار وتعاني من رعشة البرد بسبب المياه في فصل الشتاء لتعلن عن استمرار معرض تروج له.

وقالت مروة راتب بصوت مرتعش من شدة البرد: "مراتي يا مراتي من هي أجمل نساء الكون وأشدهن فتنة بالطبع مروة راتب".

وأوضحت أنه رغم الظروف الجوية والأمطار التي تعاني منها الإمارات اليوم إلا أنها قررت عدم التوقف عن التصوير مروجة لأحد المعارض في مدينة العين: "رغم الظروف والأمطار والسيول والعواصف ما راح أوقف تصوير معرضي معرض مرأتي باكر".

سخرية المتابعين من مروة

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع طريقة مروة راتب في الترويج والدعاية وعبر العديد منهم عن صدمته من طريقتها بينما أكد آخرون أنها تفعل ذلك من أجل الحصول على أموال الإعلانات.

وجاءت بعض التعليقات: "لا تعليق والي يروحون المعارض بناء على هذه الإعلان مادري الواحد شو يقول عنهم "، تحزن تبهذل نفسها عشان الفلوس"، "لبنت هذي أبد مو طبيعية المفروض أهلها يمشون فيها طبيب نفسياً أو شي المهم مستحيل تكون بكامل وعيها"، "مواقع التواصل طلعت لنا هالميانين أكثر من فايدتها والله المستعان"، "عود ليش تحب تمصخر نفسها شنو السبب".

مروة راتب بعد تجميل الخصر

وفي أول فيديو نشرته مروة راتب وكانت مروة راتب شاركت قبل أيام صورة لها بعد الخضوع لعملية تجميل الخصر وعلقت عليها قائلة: "يال الله يا بنات أحس إني بقيت قصيرة وضعيفة، كلها أيام وأتعود على شكل الجسم، شو أخباركم وشو أموركم عساكم طيبين".

وبعد خضوعها للتجميل شاركت مروة راتب الجمهور بتفاصيل يومها بعد خضوعها للتجميل ومنها مقطع فيديو ظهرت فيه وهي تتحرك بصعوبة ليصبح بعدها خصر مروة راتب حديث منصات التواصل الاجتماعي.