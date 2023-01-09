داخل سيارة فخمة.. جورجينا تخطف الأنظار في أحدث إطلالة جذابة بالعباية السعودية - صور

شاركت عارضة الأزياء العالمية جورجينا رودريغز، عدة صور لأحدث إطلالة لها في السعودية، وذلك عبر حسابها الشخصي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، أثارت إعجاب متابعيها.

جورجينا في السعودية

وظهرت حبيبة كريستيانو رونالدو داخل سيارة فخمة، مرتدية العباية السعودية، مع إكسسوارات فخمة وميكب خفيف أبرز جمالها اللافت، معلقة على الصور:"لأن الله لم يعطنا روح الخوف بل روح القوة والمحبة والعقل السليم".

الجمهور العربي تفاعل مع أحدث إطلالة للنجمة، بالإشادة بجمالها الجذاب، حيث تناقلت حسابات وصفحات كثيرة صورها على نطاق واسع، مع الترحيب بتواجدها في السعودية رفقة عائلتها.

جورجينا بحقيبة فاخرة

وظهرت جورجينا رودريغز بإطلالة فاخرة، إذ أعادت الظهور بالمعطف المصنوع من الفراء ماركة Elpidio loffredo، والذي كانت قد ارتدته في طريقها إلى الرياض للمرة الأولى قبل أيام.

جورجينا حملت حقيبة يد باهظة الثمن، من ماركة هيرمز بيركن وتعد هذه الحقيبة من أندر وأغلى الحقائب في العالم ويطلق عليها اسم هيمالايا بيركن وهي مصنوعة من جلد التمساح، وسميت بهذا الاسم لتلوينها الذي يستحضر جبال الهيمالايا المغطاة بالثلوج، ويتم تصنيعها بكميات محدودة للغاية ولها تاريخ في تحطيم سجلات المزادات.

تباع هذه الحقيبة التي حملتها جورجينا بأكثر من 100 ألف دولار، ولا تقتنيها سوى أغنى النساء حول العالم، وهي مملوكة لفيكتوريا بيكهام وكيم كارداشيان.

نفس الحقيبة التي حملتها جورجينا رودريغز في أول إطلالاتها العادية بالرياض بعد تكريم كريستيانو رونالدو، حملتها قبل عدة سنوات النجمة جينيفر لوبيز.

وكانت جينيفر لوبيز قد حملت نفس الحقيبة عام 2019، أثناء ظهورها مع خطيبها السابق أليكس رودريغيز بموعد عشاء في بولو بار بمدينة نيويورك.