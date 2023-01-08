المشهورة السعودية رهف القحطاني تستعرض جسدها بإطلالة كيم كاردشان الجريئة.. والجمهور ينتقدها بشدة - صور

أطلت مشهورة سناب شات السعودية رهف القحطاني، في حفلة عيد ميلادها بجراءة كبيرة عرضتها لانتقادات حادة من جمهورها، حيث شاركت إطلالاتها على حسابها الشخصي في السناب.

وظهرت رهف القحطاني بإطلالة مشابهة للنجمة العالمية كيم كاردشان، والتي اعتمدت فيها على فستان باللون الأزرق ضيق جدا، وهو ما جعلها تتصدر التريند من جراءتها.

إطلالة رهف القحطاني في عيد ميلادها

وظهرت رهف القحطاني في فيديو نشرته عبر حسابها الشخصي على تطبيق سناب شات وهي تستعرض أناقتها خلال حفل عيد الميلاد، والتي اعتمدت فيها على فستان باللون الأزرق ضيق ومفتوح الظهر، وأمسكت حقيبة ذهبية اللون في يدها.

وتركت رهف القحطاني شعرها منسدلاً على ظهرها، واعتمدت على مكياج بسيط لإبراز جمالها، ووقفت لالتقاط الصور بجانب زينة عيد الميلاد.

تفاعل الجمهور مع إطلالة رهف

وتسببت إطلالتها في هجوم المتابعين عليها بعد تداول الفيديو بسبب إطلالتها الضيقة التي بدت ملامح جسدها واضحة منه، حيث اعتبر البعض أنها لم تستعرض عيد الميلاد ولكن الغرض كان استعراض إطلالتها ونفسها، بحد تعبيرهم.

وجاءت بعض التعليقات: "هو فيه فايروس منتشر يقتل الحياء والدم عند الناس؟ اللي قاعدين يسوونه المشاهير عجيب"، "ترى كل شي واضح حتى الأعمى يشوف ما بها داعي تتعوقين عشان تبينين تضاريس جسمك والهضاب المحشوة"، "شفنا كل شي إلا عيد الميلاد"

إطلالات رهف القحطاني تسبب الهجوم عليها

شهد عام 2022، سطوع مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي، رهف القحطاني وبداية شهرتها بسبب عبارة وذ نكهة، إلا أنها بعد فترة بدأ الهجوم عليها بسبب إطلالتها الجريئة التي أثارت جدلاً على السوشيال ميديا

بدأت إطلالات رهف القحطاني الجريئة في إثارة الجدل بعد أن ظهرت في جلسة تصوير ترتدي فستان كاب من اللون الأحمر وتقوم بحركات جريئة إلا أنها حذفت المقطع بعد يوم وقدمت اعتذاراً إلى الجمهور، إلا أن الأمر بات يتكرر كثيراً في جلسات التصوير التي خضعت لها.

وتكرر الأمر بعد ذلك في العديد من جلسات التصوير التي كان أخرها ظهورها بفستان أسود طويل ولفتت قصة الفستان من أعلى الصدر الأنظار نظراً لكونه فستانا مكشوفا بصورة كبيرة، حيث أظهر ذراعيها وكتفيها كما أن فتحة الصدر امتدت على شكل V.

وكانت رحلة المالديف بداية الهجوم المستمر على رهف القحطاني بسبب إطلالتها الجريئة والتي انتهت بتغريمها 400 ألف ريال مع خبيرة التجميل السعودية مروج الرحيلي من قبل هيئة الإعلام المرئي والمسموع في السعودية.