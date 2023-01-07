بمفاتنها المثيرة.. هيفا وهبي تتفجر جراءة وأنوثة في أحدث ظهور - صور

شاركت الفنانة اللبنانية هيفا وهبي، جمهورها أحدث إطلالة نارية لها، عبر حسابها الشخصي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، حيث تألقت بفستان يصل سعره لـ350 دولار.

وتألقت هيفا وهبي بإطلالة خطفت الأنظار، مرتدية فستاناً بسيطاً من خامة المخمل بلا أكمام باللون الاحمر الداكن، بقصة مميزة جداً من تصميم كارولين لانج Karoline Lang. بدت كعادتها في غاية الجمال، وأثنى الجمهور على اطلالتها.

يذكر أن هيفا تشارك بفيلم "رمسيس باريس" من بطولتها الى جانب مجموعة من النجوم محمد سلام، حمدي المرغني، مصطفى خاطر، محمد أسامة (أوس أوس)، ومحمد ثروت، محمود حافظ، التونسية سميرة مقرون، مصطفى البنا، تأليف كريم حسن بشير وإخراج أحمد خالد موسي.