بعد عملية تجميل فاشلة.. تشوه وجه الفنانة نور اللبنانية بشكل مفزع صدم الجمهور! - صور

صدمت الفنانة اللبنانية نور، الجمهور بملامح شخصيتها في الفيلم الكوميدي ”نبيل الجميل أخصائي تجميل“، بطولة محمد هنيدي، والذي تم طرحه في دور العرض السينمائي اعتبارا من يوم الـ 28 من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وتؤدي نور دور ”علياء“ وهي دكتورة تجميل وتعمل في مستشفى استثماري إلى جانب هنيدي الذي يقدم أيضا دور دكتور تجميل يُدعى نبيل، ويسلط الفيلم الضوء على الهوس بعمليات التجميل في قالب كوميدي ساخر.

وتحدث العديد من المفارقات الكوميدية بين ”نور“ و“هنيدي“ خلال الفيلم، وينتهي بهما الأمر، بعمل كل منهما في عيادته الخاصة، كما تشتعل بينهما منافسة قوية تنتهي لصالح الدكتور نبيل، فيما تظهر الدكتورة علياء بشفتين منتفختين.

وتستمر أحداث الفيلم حيث يقع نبيل وعلياء في قصة حب رومانسية، تنتهي عندما تُجري ”نور“ عملية تجميل لنفسها فتتغير ملامحها بشكل كامل إلى الأسوأ مع انتفاخ شفتيها بشكل مبالغ به، وهو ما يصدم هنيدي والجمهور في آخر مشاهد الفيلم.