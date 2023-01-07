بالشورت.. جورجينا تشعل التواصل الإجتماعي بإطلالة جريئة من السعودية - صور

شاركت عارضة الأزياء العالمية جورجينا رودريغيز، أولى إطلالاتها الجريئة من السعودية، عبر حسابها الشخصي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت رودريغيز جريئية، بتنورة قصيرة باللون الأبيض وتوب باللون ذاته مع حذاء رياضي وجوارب طويلة، واعتمدت مع إطلالتها طاقية باللون الأسود.

وتفاعل رواد التواصل الإجتماعي مع إطلالة جورجينا المثيرة، والتي تعتبر أول إطلالة تشاركها الجمهور، منذ انتقالها للعيش في السعودية رفقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي تعاقد مع النصر السعودي مؤخرا.

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وكانت قد ظهرت جورجينا قبل يومين أثناء تسوقها وهي ترتدي ملابس رياضية، وترافقها سيدة منتقبة وحارس شخصي، ويحمل كل منهما الأكياس التي اشترتها، وكانت ترتدي ملابس رياضية.

الجدير بالذكران نادي النصر أعلن السبت الماضي انضمام النجم البرتغالي صاحب الـ37 عاما والحائز على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 5 مرات، في صفقة تمتد لعامين ونصف العام، تقدر قيمتها بأكثر من 200 مليون يورو، في واحدة من أكبر الصفقات بتاريخ الكرة السعودية والعالم.