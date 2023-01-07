في أول ظهور لهما: 'راح وديع يا أم وديع'.. انهيار الفنان جورج وسوف وزوجته 'شاليمار' في مجلس عزاء ولدهم الراحل وديع - فيديو

ظهر الفنان السوري جورج وسوف مع زوجته الأولى "شاليمار" وهما في حالة يرثى لها، من مجلس عزاء ولدهما الراحل وديع والذي فارق الحياة يوم أمس إثر سوء حالته الصحية.

وشارك رواد التواصل الإجتماعي وصفحات المشاهير، الظهور الأول للفنان جورج وسوف وهو يتحدث الى زوجته وهو يبكي ويردد "راح وديع يا أم وديع"، وهما في حالة سيئة لفقدان ولدهم الأكبر وديع.

وفاة نجل جورج وسوف

وكانت قد أعلنت وسائل إعلام لبنانية وفاة نجل الفنان السوري جورج وسوف يوم أمس، وذلك بعد صراع مع المرض، إذ نقل إلى المستشفى خلال الأيام الماضية بعد التعرض لأزمة صحية لم يكشف عن تفاصيلها.

وتناولت وسائل الإعلام تقارير حول خضوع ابن جورج وسوف لعملية جراحية وتعرضه لمضاعفات نقل على إثرها إلى العناية المركزة، ونشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي تدوينات دعت فيه لنجل سلطان الطرب بالشفاء.

وكان الإعلامي نيشان نشر قبل ساعات دعاء لـ نجل جورج وسوف متمنياً له الشفاء قائلا: "قلبي حزين رب أشفية"، ردا على تغريدة لعدد من المطالبين بالدعوات له.

وحرص جونيور نجل الفنان جورج وسوف على الدعاء لشقيقه وديع جورج وسوف، وذلك بعد أن تم نقله إلى أحد المستشفيات في العاصمة اللبنانية بيروت.

ونشر جونيور، صورة لشقيقه الأصغر وديع، طالبًا من الجمهور أن يدعو له بسبب الأزمة الصحية التي يمر بها، وذلك من خلال خاصية ستوري بحسابه الشخصي بموقع الصور والفيديوهات إنستجرام، قائلًا: ادعوا له ليتعافى، يا حبيبي أنت.