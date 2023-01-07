ترى أهوال يوم القيامة وتعلم موعد وفاة الإنسان.. شمس الكويتية تدّعي علم الغيب والجمهور يرد بسخرية - فيديو

أثارت الفنانة شمس الكويتية سخرية متابعيها على وسائل التواصل الإجتماعي، بعد أن إدعت أنها تعلم الغيب، وتستطيع تحديد موع وفاة الإنسان الذي تقابله.

حيث تحدث شمس الكويتية في فيديو متداول عن تمكنها من رؤية أهوال يوم القيامة في منامها منذ أن كانت في سن الرابعة وحتى اليوم، أوضحت الكويتية أن الأحلام التي تراها في منامها لايمكن أن تحكي عنها لأن ذلك يفوق كلمة الفزع.

وأضافت أنها قادرة على معرفة موعد وفاة الشخص الذي تقابله من نظرة واحدة، حيث قالت: "بشوف أيمت رح يموت بس أتطلع بوجه وأقرب الناس إلي عرفت أيمت رح يموت وكان بعدها لستة أشهر".

تفاعل الجمهور في التعليقات بسخرية كبيرة من حديث شمس الكويتية، وتكذيب لما ذكرته من قدرات لا يمكن أن يقدر عليها أي أنسان!

حديث شمس جا بعد زيارتها فلسطين والالقتاء بالطبيب نادر بطو لنيل العلم والدراسة منه، ويعد نادر أحد العرب هناك في دولة فلسطين .

من هو الطبيب نادر بطو؟ ويعد الطبيب نادر الذي لجأت إليه شمس الكويتية لتلقي العلم منه هو أشهر الأطباء العرب هناك وهو يعمل مباحث ومطوراً للنظريات الجديدة والمفاهيم المتعلقة بالصحة وعلاقتها بالروح والجسد.

وكان مسقط رأس الطبيب في فلسطين وولد في عام 1958، ونال درجته الجامعية في إيطاليا وحصل على شهادة الطب والجراحة من جامعة تورين عام 1983.

وبعدما أنهى دراسته الجامعية في إيطاليا عاد لفلسطين وعمل في مستشفى بيلينسون وتخصص في علاج مرضى القلب، وسبق أن نشر الطبيب نادر العديد من المقالات في المجلات الدولية وحازت مقالاته على إعجاب وقبول القراء حول العالم.

كذلك قدم عدة ندوات ناقشت النمو الفكري والنمو الروحي من أجل تحسين صحة الفرد ورفاهيته وقدرة الإنسان على استخدام تلك الأدوات في مساعدة غيره.