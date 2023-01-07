شاهد بالفيديو | لمس صدرها بيده.. شاب يثير غضب المشهورة السعودية رهف القحطاني .. والجمهور يتفاعل

تعرضت المشهورة السعودية رهف القحطاني، لموقف صادم أثار غضبها، بعد أن لفتت الأنظار أثناء قيادتها مسيرة الإبل في الصياهد منذ أيام.

غضب رهف القحطاني

وظهرت رهف القحطاني تقود إحدى السيارات ، وسط تجمهركبير لشباب، أعاقوا مرورها لإلتقاط صور تذكارية معها،

وتطور الأمر لإدخال أحد الشباب يده الى السيارة التي كانت تقودها، ما تسبب بلمس الشاب صدر رهف، وهو الأمر الذي أثار غضبها بشدة، ما جعلها تقوم بابعاد جسدها ودفع يد الشاب بقوة للخارج.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الفيديو من تقديم ما قام به الشباب من محاولة تصويرها والتجمع حولها، بينما اعتبر البعض أن ذلك نتيجة لما قامت به رهف القحطاني.

وجاءت بعض التعليقات: "للأمانة هذا قلت أدب مكان للرجال ليه تروح هناك لا حول ولا قوة إلا بالله"، "نفسهم اللي يتجمعون عندها هم اللي يسبونها"، "المكان اللي رايحة له ما اشوف أنه يناسب البنات أصلا ، فيعني مدري وش أقول والله "، "هي من أرخصت نفسها وراحت لهذي الأماكن وحاشره نفسها بين الرجال"، "هذول اللي يجون بالمواقع ينتقدونها وهناك باقي يركبون معها السيارة".

وكانت رهف الحطاني قد شاركت في مسيرة تضمنت عدداً من النساء والرجال، في الصحراء، وهم يركبون ظهور الإبل بينما مضت مشهورة السعودية وهي تتصدر المسيرة.

انتقادات لـ رهف القحطاني بسبب تصدرها مسيرة الإبل جاءت المسيرة على ظهر الإبل، والتي روجت لها رهف القحطاني قبل أيام من انطلاقها عبر حسابها على سناب شات، لتشارك فيها مجموعة من النساء وهو الأمر الذي اعتبره بعض النشطاء أمراً غير مقبول.

وظهرت رهف القحطاني وهي تسير أمام المسيرة، وتحمس المجموعة المحيطة بها، وظهرت النساء الراكبات على ظهر الإبل وهن يرتدين النقاب، بينما كشفت رهف عن وجهها وشعرها وارتدت فستاناً بدوياً بسيطاً، كما شارك في هذه المسيرة بعض السيارات.

ودافعت رهف القحطاني عن الأمر في البرنامج معلقة: "بمشاركتي في مهرجان الإبل فزت بمحبة الناس ودعمهم ، هذا في حد ذاته فوز"، وتابعت قائلة: "هذه مسيرة لازم تكون فخمة، لازم ندخل بالثقيل، وأجمل ما في هذه المسيرة شوفة الناس حولي ".

واختتم حديثها قائلة أنا قدها وبنت أبوي " ، معلقة على دخولها كآخر مشارك :" أنا جيت أقفل ملفات وامشي ".