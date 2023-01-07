السر الصادم في حياة كريستيانو رونالدو.. لن تصدقوا من هي والدة جونيور الحقيقية!!

تتكون عائلة كريستيانو رونالدو من 6 أفراد هم صديقته جورجينا، وكريستيانو جونيور الإبن الأكبر، والتوأم إيفا وماتيو من أم حاضنة، وكذلك ألانا مارتينا الطفلة التي أنجبتها صديقته جورجينا، والطفلة الأخيرة التي أنجبتها صديقته أيضاً خلال الساعات الماضية.

ولم يكشف كرستيانو رونالدو عن هوية والدة جونيور الإبن الأكبر له الذي ولد عام 2010 في ولاية كاليفورنيا حتى الآن .

وتحدث رونالدو من قبل عام 2015 عن الأمر قائلا: "جونيور لا يعرف من هي والدته، لكن هذا لا يمثل أزمة، يعيش الكثير من الأطفال بدون أم وأب أو يموت أحدهما".

وتابع: "لن أكذب عليه لكونه يستحق معرفة الحقيقة، لكنني لا أريد أن أقول الحقيقة لمجرد أن الناس يريدون مني أن أفعل ذلك، عندما يأتي الوقت المناسب سوف أخبره عن هوية والدته".

وقالت شقيقة كريستيانو في تصريحات نشرتها صحيفة «ذا صن» الإنجليزية إن والدة جونيور توفت.

ولكن صحيفة «ميرور» أشارت إلى أن هذا الأمر غير صحيح، ووالدة جونيور حصلت على 10 ملايين جنيه إسترليني من كريستيانو مقابل إدانتها لحقوقها الأبوية ولا تكشف عن هويتها، ولكن بعد ذلك غيرت رأيها وطالبت بالحق في رؤية طفلها.