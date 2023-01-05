باب الحب مفتوح.. بلقيس فتحي تكشف مواصفات فارس أحلامها الجديد وجديد أعمالها في 2023

كشفت الفنانة الإماراتية اليمنية بلقيس فتحي عن استعدادها للزواج مرة أخرى بعد أكثر من عام على انفصالها عن زوجها سلطان عبد اللطيف، وعن أمكانية أن تعيش قصة حب جديدة ولكن بشروط ومواصفات حددتها.

وعن جديد أعمالها ورؤيتها القادمة لـ2023، أوضحت بلقيس أنها لن تقدم أعمالا جديدة، وستتجه للجمهور وستخصص سنة كاملة لعمل جولة حول العالم بالمسرح الغنائي.

بلقيس فتحي تكشف موقفها من الزواج

وأوضحت بلقيس فتحي خلال لقاء لها مع برامج The insider بالعربي، أنها تنتظر الرجل المناسب لاستيعاب طريقة حياتها وأن يكون يعرفها جيداً، مشيرة إلى أنا تترك الأمور تسير كما يريد الله.

وعلقت بلقيس فتحي قائلة:"يكون هو مستوعب مين أنا وطبيعة حياتي، وانا كمان استوعب من هو وطبيعة حياته، تيجي كيف ماتيجي الله يدبرها"

وحول خطتها لعام 2023 على المستوى الفني، قالت بلقيس فتحي: "سنة 2023 ليس لدي ألبومات غنائية ولا إنتاجات فنية غزيرة، وسأحاول أن ألتقي أكثر بالجمهور، وأحصد نجاح الأغاني التي قدمتها في الفترة الماضية".

ولفتت إلى أنها ستركز على التسويق للأغاني القديمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والحفلات خلال الفترة القادمة وذلك بشكل مكثف من أجل لقا الجمهور.

وأكدت أن تلك هي الخطوات الأولى التي ستقوم بها نظراً لعدم وجود ألبومات غنائية وإنتاجات فنية غزيرة تمتلكها بلقيس خلال هذا العام

وعبرت بلقيس عن أمنيتها العودة للمسرح الغنائي خلال 2023، قائلة: "أتمنى تخصيص سنة كاملة لعمل جولة حول العالم بالمسرح الغنائي، مع قصة مسرحية غنائية مهمة لكل الجنسيات واللغات، وتجذب الجمهور في كل مكان.

مونديال كأس العالم 2022

ووجهت بلقيس فتحي الشكر إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا لاختياره للمشاركة في أغنية كأس العالم، والاحتفال الختامي الذي أقيم في ختام بطولة كأس العالم 2022 المقامة في قطر.

وعبرت بلقيس فنحي عن مشاركتها في كأس العالم 2022، برفقة عدد من فناني العالم من بينهم الفنانة المغربية نورا فتحي، وويجز من مصر.

يذكر أن بلقيس فتحي أثارت حالة من الجدل خلال الأيام الماضية بعد أن نشرت صورة جمعت بينها وبين الإعلامي اللبناني إيلي أبو نجم

الصور التي نشرها إيلي طرحت العديد من الأسئلة حول علاقته بـ " بلقيس" فالبعض من متابعيه تكهن بوجود علاقة عاطفية تجمعهما، خاصة بعد التعليق الذي أرفقه على الصور حيث كتب " كيمياء.. Chemistry" ، لترد عليه بلقيس بإيموجي على شكل قلوب حمراء.