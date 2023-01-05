شاهد بالفيديو "جورجينا" تتجول في شوارع الرياض برفقة أطفالها.. وردة فعل السعوديين الصادمة عند رؤيتها!



تفاجئ رواد مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو متداول لصديقة اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، وام أطفاله "جورجينا رودريغز" وهي تتجول مع أطفالها في أحد الأسواق التجارية في السعودية.



وظهرت جورجينا مرتدية ملابس رياضية رفقة أطفالها، وهي تقوم بالتسوق وبجوارها حارس ومنقبة لحمل المشتريات في برج المملكة بالعاصمة الرياض.



وكثرت التساؤلات حول العلاقة بين رونالدو وشريكته بعد الانتقال للعيش (مؤقتا) في السعودية، خاصة وأن قانون المملكة يحظر العيش في نفس المنزل لغير المتزوجين.وكشفت وسائل إعلام أن رونالدو بدأ بالفعل التخطيط لحفل زفافه على جورجينا في المملكة، وذلك بعد أن تم منحه قصرا كبيرا في أرقى الأماكن بالرياض.ويأتي هذا بعد التفاعل الذي أحدثه إعلان تعاقد نادي النصر السعودي مع النجم البرتغالي، البالغ من العمر 37 عاما، لمدة عامين، حتى 2025.