المطربة أديل تثير قلق جمهورها بعد ظهورها الأخير تعرِج على المسرح في احتفالات رأس السنة.. ومصدر مقرب يكشف السبب الخطير!!

تصدرت المطربة العالمية والنجمة البريطانية أديل محركات البحث بعد ظهورها الأخير وهي تعرِِج على المسرح في حفلها الغنائي ليلة رأس السنة، وتساءل الجمهور عن السبب وهل تعاني من مرض خطير أم ماذا؟.

وردت أديل على تساؤلات عشاقها الذين أفزعتهم بظهورها الأخير، موضحتا السبب الذي جعلها لم تمشي بشكل مستقيم، حيث طمنت الجمهور بأنها مصابة بمرض عرق النساء لكن من جانب واحد، ولا وجود لمرض خطير وأنها ستشفى منه خلال أسابيع.

مرض أديل

وتحدثت أديل سابقاً عن معاناتها مع آلام الظهر حيث إنها أصيبت بانزلاق غضروفي قبل أن تكمل 16 عاماً، وأصيبت الفقرة الخامسة بالانزلاق في عام 2022 حيث أصيبت بالانزلاق الغضروفي في الفقرة السادسة.

وزاد الأمر بعد ولادة أديل قيصرية وتسبب ذلك الأمر لها بانزلاق غضروفي لكنها قامت بتقوية عضلات بطنها والتي ساعدتها في الاعتناء بأطفالها.

في الفترة الأخيرة كثرت الأنباء التي تفيد اعتزال أديل للغناء والسبب تخليها عن كل معاونيها السابقين حيث كشفت التقارير الصحفية أن أديل تخلت عن الفريق الإبداعي الخاص بها والذي كان يساعدها آخر مرة في جولتها في لاس فيغاس.

أعراض أدوية عرق النساء

يكتب لهذا المرض الأدوية والعقاقير التي تعمل على ارتخاء العضلات لكن هناك بعض الحالات التي تحتاج لتدخل جراحي وهي التي تصاب بعرق النسا المزمن.

يعد مرض عرق النسا هو مرض يصيب العضلات ويصيب عادة الأشخاص الذين يتراوح أعمارهم ما بين الثلاثين والخمسين، ونشرت الأكاديمية الأمريكية لجراحة العظام تقريراً حول هذا المرض وقالت فيه أن الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن أربعين عاماً هم الأكثر عرضة للإصابة به، والسبب هو الانزلاق الغضروفي بينما من هم فوق الأربعين عاماً يصابوا بنتوءات عظمية وبعضهم يصاب بالتهابات في المفاصل.

وتعد السيدات الحوامل أيضاً أكثر عرضة للإصابة به وذلك بسبب زيادة الوزن الطبيعية التي تصيب السيدات بسبب هرمونات الحمل وبسبب زيادة وزن الطفل وفقاً لما نشرته كليفلاند كلينك في تقريرها.

ونشر موقع ديلي ستار الصحفي مقطع فيديو للمطربة أديل وهي تسير بشكل غير طبيعي والسبب معاناتها مع آلام الظهر حيث صرحت أديل قائلة: “يتوجب عليَّ التبختبر هذه الأيام؛ لأنني أعاني من عرق النسا المؤلم حقًا.”