لم تظهر بهذا الجمال من قبل.. نانسي عجرم تخطف أنظار جماهير "تريو نايت" بأجمل إطلالاتها على الإطلاق.. إليكم سعرها الخيالي! - صور

خطفت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم أنظار الجماهير، بإطلالة جذابة أضحت حديث الناس، خلال مشاركتها حفلة "تريو نايت" ليلة رأس السنة في السعودية.



وظهرت نانسي فاتنة الجمال في فعاليات موسم الرياض، والذي أدت فيها عدة أغنيات بمشاركة فنانين آخرين، أشعلت حماس الجمهور الحاضر.



وأطلت نانسي عجرم بعدة لوكات في الحفل، ومن بينها إختارت فستاناً باللون الأحمر، من قماش الساتان بالغ الأناقة، بفتحة أمامية وكم واحد، ومن تصميم مصمم الأزياء دافيد كوما، ويصل سعره بحسب موقع البيع، إلى 1800 دولار أميركي.



وأقيم حفل "تريو نايت" على مسرح محمد عبده أرينا، ضمن فعاليات موسم الرياض، وشارك به كل من نجوى كرم، ونوال الزغبي، إليسا، ونانسي عجرم، وصابر الرباعي، ووليد توفيق، ووائل كفوري، وأنغام، وبهاء سلطان، وعاصي الحلاني ولطيفة وأصالة.



