توأمين لملازمة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بشكل دائم .. تعرف على قصتهما المثيرة !

مثّل انتقال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى نادي النصر السعودي حدثاً كبيراً حيث انشغلت الكثير من وسائل الإعلام وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بكل تفاصيل هذا الحدث وركزت العدسات والتحليلات على كل صغيرة وكبيرة رافقت هذا الحدق الكروي الغير مسبوق حيث قدم نادي النصر ، اللاعب الأسطورة، في حفل كبير على أرضية ملعب مرسول بارك في العاصمة الرياض، يوم الثلاثاء ، وكان من بين ما التقطته عدسات الكاميرات وأثار تساؤلات البعض هي لقطة للحراسة الشخصية لرونالدو، وتسائل الكثيرين حول جنسية الشابين التوأمين اللذين يرافقان اللاعب البرتغالي لحراسته .

ومما رشح من معلومات تناقلتها وسائل إعلام عن التوأم البرتغالي سيرجيو وجورجي راماليرو، الحارسين الشخصيين لرونالدو ورفيقيه في كل تنقلاته، أنهما خدما كجنديين في وحدة النخبة من القوات البرتغالية الخاصة في أفغانستان، ثم انضما لاحقا للشرطة البرتغالية قبل أن يتخصصا في حماية السياسيين والقضاة، ليتعاقد معهما رونالدو لاحقا عام 2021.

ويتحدر التوأم، حسب ما قرأته العربية.نت، من أنسياو بالقرب من مدينة بومبال التي تبعد ساعتين بالسيارة شمال لشبونة.

وإن كان من الطبيعي أن يلفت التوأم النظر، وهو ما يحدث مع جميع التوائم عادة، إلا أن التوأم البرتغالي لفت الانتباه أيضا بالوسامة التي نوه بها متابعو الدون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فضلا عن أناقتهما الواضحة في كل اللقطات.

وأوردت صحيفة "فلاش" البرتغالية أن التوأم طلب أخذ إجازة بدون راتب من سلك الشرطة للتفرغ من أجل حماية رونالدو وعائلته.

وذكرت تقارير إعلامية أن كريستيانو كان يخصص راتبا قدره 1.5 مليون دولار سنويا لحارسه الشخصي السابق "نونو"، وهو المبلغ الذي يتوقع أن يتقاضاه كل من الشقيقين راماليرو.

ويظهر التوأم راماليرو في أغلب اللقطات التي يظهر فيها النجم البرتغالي خارج الملعب، متجولا في الشوارع أو خلال السفر مع عائلته، فمهمتهما تكمن بمرافقته أينما ذهب.

وطبعا كانا على جانبي رونالدو، الثلاثاء، وسط صيحات آلاف المعجبين وأمام مئات الإعلاميين وعدسات المصورين، وحشد جماهيري بملعب "مرسول بارك" في الرياض، حيث ارتدى البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي القميص رقم (7) لأول مرة، حيث قدّمه ناديه الجديد رسمياً، بعد توقيعه عقداً مع الفريق يستمر حتى 2025، في صفقة عالمية كبيرة جذبت الأنظار حولها.