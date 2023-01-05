الجمهور مصدوم من شدة جمالها وغير مصدق أن هذه السيدة هي والدة الفنانة نانسي عجرم.. فاتنة ومثيرة رغم تقدمها بالسن.. شاهد الصور



نشرت الفنانة نانسي عجرم صورة لوالدتها عبر حسابها على تطبيق نبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام».



واكتفت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم بالتعليق على الصورة، قائلةً: «أمي»، وتبعته بإيموجي قلب تعبيرًا منها للحب لوالدتها.





واكتفت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم بالتعليق على الصورة، قائلةً: «أمي»، وتبعته بإيموجي قلب تعبيرًا منها للحب لوالدتها.





وخطفت والدة نانسي عجرم أنظار الجمهور، حيث عبروا هن دهشتهم من جمالها الاخاذ، حيث جاءت التعليقات كالتالي.







فقد قال أحد متابعيها: «دي أكيد اختها مش مامتها»، وقال آخر: «لازم تكون ماما كده عشان تجيب نانسي عجرم»، وقالت أخرى: «الناس دي مش بتكبر».







وبحسب الصورة، فقد ظهرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم برفقة والدتها، ويُعد ذلك هو الظهور الأول لها أمام الجمهور لتخطف الأنظار بجمالها الشديد وبرقة ملامحها.







عبّرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم عن سعادتها بزواج شقيقها الفنان نبيل عجرم، الذي أقيم حفل زفافه الجمعة الماضي، في لبنان.

حيث ظهرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، خلال الفيديو المنشور وهي تغمي برفقة ابنتها وهى ترقص على إحدى أغانيها التى قدمتها لشقيقها فى حفل زفافه، وسط عدد من الحاضرين وأجواء من البهجة والسعادة.

وقامت الفنانة نانسى عجرم بتقديم عددا من الأغاني الرائعة الرومانسية التي تتناسب مع هذه المناسبة السعيدة وهي حفل زفاف شقيقها أبرزها: “لون عيونك” و”سلامات” و”حياة”.