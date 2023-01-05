قبل إنتهاء عدة الطلاق.. بدر خلف يستفز الجمهور بأول مكالمة له مع خطيبه الجديد - فيديو

شارك خبير التجميل الاماراتي بدر خلف، مقطع فيديو عبر حسابة على تويتر، يظهر فيه وهو يتحدث مع خطيبه الجديد على الهاتف والذي يدعى فهد القحطاني.

وأثار بدر خلف غضب متابعيه بعد نشره المكالمة الهاتفية مع خطيبه الجديد، حيث ظهر الفيديو واضعا مكياج صارخ مع شعره المنكوش وتحدث بخجل عن خبر خطوبته.

مكالمة بدر خلف الخاصة

ونشر بدر خلف تسجيلا لمكالمة دارت للمرة الأولى بينه وبين فهد القحطاني، حيث أكد ذلك من خلال الفيديو الذي نشره عبر حسابه على موقعد التغريدات القصيرة تويتر.

بدر خلف تقمص شخصية بدرية وتحدث بصوت ناعم، ووجه بعض الأسئلة إلى فهد القحطاني مثل كم عمرك وماذا تعمل وهل تشعر أن هناك نصيباً بيننا أم لا؟

وأجاب فهد القحطاني على أسئلة بدرية وقال إن عمره 25 عاماً ويعمل عسكري ويشعر أن هناك نصيبا بينه وبينها، وأن هذه الزيجة ستتم.

الحقوني بنات خطيبي القحطاني اتصل فيني😭💔 pic.twitter.com/EFMza2nLCr — Bader Khalaf | بدر خلف (@iambaderkhalaf) January 1, 2023

صوت بدر خلف النسائي

تصرف بدر خلف بطريقة نسائية على طريقة بدرية بعد انتهاء المكالمة، وأخذ في التحدث مع المتابعين على أساس أنهم جميعا من النساء وكأنها غرفة مغلقة وليس تطبيقا عاما، مما استفز متابعيه وعرضه للهجوم.

بعد نشر تفاصيل المكالمة، قام بدر خلف بالتغزل في مهنة العسكري عبر تويتر وكتب "ما يهز علومي غير غرام عسكري".

هجوم الجمهور

تعرض بدر خلف للهجوم بسبب استفزازه لمتابعيه وكتب البعض: "يعني أنت واحد كذاب وقولنا ماشي بس خلاص بقى ارتوينا شوف لك شغلة تانية غير بدرية بتعامل متابعينك وكأنهم قطيع من الأغبياء"، "بدر خلف صار بدرية من كثر الكذب بيروح شنبك لحاله".

وتساءل البعض ساخرا عن مدة العدة التي لم تقضها بدرية بالكامل وقالوا: "ينفع بدرية تتزوج آخر الشهر وهي توها مطلقة يعني حتى حرام"، "مو كانت بدرية قايلة أنه بتستنى العدة تخلص إي حصل ولا الكذب ما له رجلين".

كما سخر آخرون من فارق السن بين بدرية التي كان بدر خلف قد أعلن أنها تجاوزت الأربعين وبين فهد القحطاني الذي لا يزال في ريعان العشرينيات.