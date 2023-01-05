بالزي التقليدي السعودي.. رهف القحطاني تفاجئ الجمهور من ساحة مسابقة مزاين الإبل بفردية الصفر - فيديو

ظهرت المشهورة السعودية رهف القحطاني بفيديو متداول وهي ترتدي الزي التقليدي السعودي، خلال مشاركتها في مزاين الإبل بمهرجان الملك عبد العزيز للإبل بمنطقة الصياد.

وأعلنت رهف عن نيتها المشاركة في المسابقة "بفردية الصفر"، حيث بدت في الفيديو وهي تقود إبل ومن خلفها عشرات الإبل عليها فتيات محجبات معلنة عن تحديها للفوز بالمركز الأول وعلقت "اطرق … اطرق" .

رهف القحطاني في ساحة الصياهد

وبدت رهف في الفيديو متحمسة ومتفائلة بفوزها بالمركز الأول، كما ظهرت رهف في الفيديو، وعلقت "اطرق … اطرق" معلنة عن المسابقة والتحدي.

وتعد مسابقة مزاين الإبل هي مسابقة تجمع فيها الإبل، ومن ثم يتم اختيار الأجمل بينها في المملكة العربية السعودية.

وأوضحت رهف القحطاني في مقطع فيديو تم تداوله في برنامجها أنها فوجئت بجلب بعض الجمال 50 مليونا، رغم رفض أصحابها بيعها، وعلقت رهف قائلة: "لما شوفت بعض راعي الإبل توصل السوم إلى 50 مليوناً فانصدم واستغرب أنه ليش ما يبيعها".

ودعت مشهورة سناب شات الراغبين في الاستثمار في الإبل إلى مهرجان الملك عبد العزيز السابع للإبل ، والذي يبدأ في أوائل ديسمبر ويستمر حتى منتصف يناير 2023.

رهف القحطاني في نادي الهجين

فاجأت سناب شات الشهيرة رهف القحطاني، بالنكهة السعودية متابعيها وظهرت مذيعة في نادي الهجن.

قالت في مقطع فيديو: "هذا هو العلم الذي نطلقه اليوم، كما ترى، أنا سخية، بالطبع كل علم المهرجان ملكي وهو حصري والعياذ بالله سأكون في سباق الأميرة نورا، سأفعل كن رقماً واحد".

وأكدت رف القحطاني، أن الاستثمار في الإبل يعد استثماراً ناجحا في الوقت الحالي، قائلة: "أنا كنت مشاركة بخرج مستثمرة، ترى البل تزوج وتبني بيت وتعوش، ييجي منها خير وبركة، أنتوا ما شفتوا السوق، أنا أشوف مبالغ خيالية، فيها بركة في بيعها وشرائها، السوق ترى مشعلل عندنا… السوق فيه بركة بشكل مو طبيعي، اللي يدخل السوق أحواله أحوال، يطلع تاجر، شلون لا تسألوني".

وروت رهف حكاية مؤثرة لها مع ناقة اشتراها والدها قبل سنوات، وقالت إن والدها قبل سنوات بمبلغ 20 ألف ريال، ولمّا ماتت أبلغها الخبر كأنها فقدت أخاً له، وأوضحت: "تذكرت سلفة أبوي اشترى ناقة بقيمة 20 ألفاً قبل 5 سنوات، ولما اتصلت به وجدته يبكي كأنه متوفي له أخوه، فقال لي فرحة ماتت، اشترى بعدها أكثر من ناقة؛ ولكنه لم ينس فرحة وكان يحبها حب مو طبيعي، لما دخلت مجال الإبل عرفت أن أهل الإبل يحبون الناقة أكثر من أولادهم فهو حب مو طبيعي يستحيل حد ما يفسرها".