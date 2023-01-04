تكلفة ولادة إيمي سمير غانم تثير ضجة.. رقم خرافي صدم الشارع المصري

استقبل الفنان حسن الرداد وزوجته الفنانة إيمي سمير غانم مولودهما الأول ،وذلك داخل أحد المستشفيات الخاصة ، حيث حرص الزوجان على عدم تسريب الخبر خلال الفترة الماضية.

تكلفة ولادة ابن حسن الرداد

ونقل موقع صدى البلد عن مصدر داخل المستشفى الخاصة التى وضعت فيها إيمي اول أبنائها أن تكلفة الولادة بها تتراوح من 40 إلى 50 ألف جنيه شامل تكاليف المستشفى وجناح خاص لزيارة الأهل فقط، بالإضافة إلى أتعاب الطبيب المعالج لها والديكورات الخاصة بالمولود الجديد.

تفاصيل ولادة إيمي سمير غانم

ولم يعلن حتي الآن حسن الرداد أو زوجته إيمي سمير غانم عن اسم مولودهما الأول ، إلا أن بعض رواد مواقع التواصل الإجتماعي ، كانوا قد توقعوا أن يكون اسم الطفل سمير على اسم الفنان الراحل سمير غانم . حسن الرداد: أفضل السينما على التليفزيون.. ويكشف اسم ابنه وابنته في المستقبل.. والآغا يجلس بين جماهير أصداء العالم بسبب متصل في لقطة طريفة.