شاهد.. محمد الترك يقهر قلب طليقته دنيا بطمة وينشر أول صورة لحبيبته البحرينية والجمهور يتغزل بجمالها الشديد

أثار المنتج البحريني محمد الترك جدلاً واسعاً على السوشيال ميديا بعد أحدث ظهور له، عقب إصدار محكمة الأسرة في مراكش، قراراً يقضي بطلاقه من زوجته السابقة دنيا بطمة، وإسناد حضانة ابنتيهما إليها.

وشارك الترك عبر حسابه الشخصي في تطبيق "سناب شات" صورة من داخل سيارته ظهر خلالها ممسكاً بيد فتاة تضع طلاء أظافر باللون الأحمر، وذلك بعد أسابيع من إثارته ضجة كبيرة وشكوكاً حول زواجه مجدداً وقضاء شهر العسل في جزر المالديف.

وتفاعل المتابعون بشكل واسع مع الصورة، ورأت الغالبية أن شكوك زواجه صحيحة، متسائلين عن هوية المرأة التي ترافقه، في حين انتقد البعض الآخر تصرفاته الصبيانية والمراهِقة، لافتين إلى أنه يريد فقط إثارة غيرة طليقته الفنانة المغربية التي تحاربه من أجل الحصول على الطلاق.

وجاءت هذه الصورة المثيرة للجدل، بعدما كشف محمد الترك أن قرار المحكمة بحبسه مدة 3 أشهر ودفع غرامة مالية قدرها 3000 درهم، مجرد جولة أولى، في انتظار الجولة الثانية، إذ قال: "مبروك الجولة الأولى وأنا ضميري مرتاح لأنه أصلاً ما كاين والو، وعارف المعركة لا تربح من الجولة الأولى باقي جولات كثيرة ونفسي طويل شكراً بلدي الثاني، الله الوطن الملك".

وكانت المحكمة الابتدائية في مدينة مراكش قد قضت بحبس الترك 3 أشهر نافذة وغرامة مالية قدرها 3000 درهم. ودانت كذلك الشابة وصال، بالعقوبة والغرامة نفسيهما، فيما دين الشاب عبد المغيث بـ3 أشهر حبساً مع وقف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 2000 درهم.