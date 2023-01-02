خفايا واسرار العلاقة الحميمية العنيفة.. لماذا يعشقها الرجال ومتى تستمتع بها النساء؟ إليك كل ما تريد معرفته عن العنف الجنسي في غرفة النوم

تعتبر العلاقة الحميمة حجر الاساس في الزواج المستقر. ولكي تكون مرضية للطرفين يجب الاهتمام باحتياجات الطرف الاخر وما يمتعه. وتشير الدراسات الى ان نحو 65% من النساء يرغبن بالجنس العنيف بين الحين والاخر

حين بلغت نسبة الرجال الذين يفضلونه نحو 80% الا ان معظم الذين شاركوا في هذه الدراسات ذكروا انهم لا يعترفون بذلك للاقرباء والاصدقاء بل يعتبرونه سرا بينهم وبين ازواجهم.

سنكشف في هذا المقال حقيقة هذه الرغبة والدوافع التي تقف خلفها فتابعونا حتى النهاية.

لماذا تستمتع المرأة بالجنس العنيف؟

اذا كنت من النساء المحبات لممارسة الجنس العنيف فقد يكون ممتعا لك جذب زوجك لشعرك او صفعك او خدشك خلال العلاقة الحميمة. كذلك من الممارسات الشائعة العض واستخدام الالفاظ البذيئة.

يرجع السبب في كون ذلك ممتعا للكثير من النساء. الى ارتفاع مستوى الادرينالين في الدم. كما ان هناك تداخلا في المخ بين مراكز الشعور بالالم ومراكز الشعور بالمتعة الجنسي

فاذا كنت انت وزوجك على وفاق في هذا النوع من العلاقة فليس هناك مشكلة طالما كانت تلك رغبتكما. اما اذا كنت لا تشعرين بالمتعة والاشباع بالشكل الكافي فتحدثي مع زوجك بوضوح عن الموضوع.

لا تخجلي من التعبير عن عدم رضاك عن العلاقة بهذا النحو.

لماذا يحب الرجل العلاقة الزوجية العنيفة؟

تعتبر الرغبة في التجديد وتجريب اساليب مختلفة من المتعة السبب الاول وراء العلاقة الزوجية العنيفة. فالفضول يدفع كلا من الزوجين الى اختبار هذا الشعور. وتعتبر غيرة الزوج السبب الثاني في لجوئه الى ممارسة الجنس بعنف احيانا.

فاذا شعرت بذلك عدة مرات يمكنك ان تتناقشي مع زوجك بهدوء بعد انتهاء العلاقة. لتتفقي معه على ان العلاقة الزوجية ليست مناسبة لتصفية الحسابات^^.

علاوة على ذلك قد يلجأ الرجل احيانا الى العنف خلال العلاقة الحميمة بسبب الضغوطات الاجتماعية والنفسية او نتيجة مشاهدته للافلام الاباحية فيقوم ببعض الممارسات من باب التقليد لا اكثر

اضرار العنف في العلاقة الزوجية

تبقى العلاقة في حدود المعقول طالما كانت ممتعة ومرضية لكلا الطرفين. الا ان الانانية المفرطة في تلبية الرغبات قد تؤدي الى ايذاء الطرف الاخر بدنيا بشكل شديد.

وقد يبلغ الاذى الجسدي او النفسي حدا ينفر احد الطرفين من العلاقة نتيجة عدم شعوره بالمتعة والاشباع نهائيا.

كما يجب الانتباه الى ضرورة عدم العنف من غرفة النوم الى خارجها. كأن يستخدم احد الطرفين الالفاظ البذيئة في الشجارات العادية او يلجأ الى الضرب والتعنيف لحل المشاكل اليومية. وبما ان العلاقة الحميمة هي من اقوى الروابط بين الزوجين

فمن المهم معرفة ان الرغبات الجنسية قد تكون متفاوتة احيانا. والافضل دائما هو ايجاد منطقة وسطى بين الطرفين للحفاظ على مشاعر الحب والرغبة مدى الحياة.