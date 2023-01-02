شاهد أول ظهور للفاتنة جورجينا وهي ترتدي قميص نادي النصر السعودي.. شكلها جنن الجمهور

ضجت وسائل التواصل الاجتماعي بالحديث عن انتقال نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو وعائلته إلى السعودية بعد إعلان نادي النصر السعودي التعاقد معه

.وانشغل بعض المغرّدين بصديقة رونالدو "جورجينا رودريغيز"، إذ نشروا صوراً لها معدلة "بالفوتوشوب" وهي ترتدي قميص نادي النصر.

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الجميلة جورجينا بقميص كرستيانو رونالدو

— كمال (@kmal50258156)

وتداول نشطاء أنباء عن مكان إقامة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في الرياض، مشيرين إلى أنه تم تجهيز قصر لرونالدو وعائلته بمنطقة المحمدية في العاصمة السعودية.