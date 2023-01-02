رقص ودلع وإثارة وفستان جريء.. شاهد ماذا فعلت هيفاء وهبي بأحد فنادق بيروت في ليلة رأس السنة الجديدة (فيديو وصور)



أثارت الفنانة هيفاء وهبي ضجة واسعة في حفل رأس السنة الذي أحيته في أحد فنادق العاصمة اللبنانية بيروت، حيث ظهرت وهي ترتدي فستان انيق وجريء في ذات الوقت وترقص بطريقة ساخنة حسب وصف الجمهور.







وقد انتشرت عدة فيديوهات من الحفل، ظهرت فيها هيفاء وهبي وهي ترتدي فستان فضي اللون يتميز بفتحة عند الجانب، وبدت هيفا سعيدة وترقص وتغني بدلع وإثارة.

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وقدمت هيفاء وهبي خلال الحفل أشهر أغانيها التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

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ونشرت هيفا صورا من الحفل وعلقت عليها بالقول: "احلا شعور ومبسوطة كتير إني استقبلت السنة الجديدة في بلدي لبنان بين ناسي وأهلي وبوجود كل ضيوفنا الي حضروا من كل البلدان. عام سعيد عليكم جميعا".

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