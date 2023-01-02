تسريب فيديو لحظة صراخ الفنانة هيفا وهبي خلال حفلة رأس السنة 2023 والجمهور يتفاعل بقلق!

صراخ في كواليس حفل هيفاء وهبي ليلة رأس السنة ورجال الامن يتدخلون. فيديو مسرب يفضح ما حصل. هيفاء وهبي محاصرة ليلة رأس السنة رجال الامن ينقذونها وما حصل لا يصدق.

احيت الفنانة هيفاء وهبي حفل رأس السنة 2023 في لبنان في حفل تفاعل معه الجمهور بشكل كبير. حيث اشعلت هيفاء الاجواء. الا ان فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي عقب الحفل. اقلق جمهور هيفاء ومحبيها على صحتها. حيث بدت هيفاء متعبة جدا وحاصرها رجال الامن من كل الجوانب ليؤمنوا خروجها من المسرح.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو مشيرين الى قلقهم مما حصل. في حين اكد البعض ان الفيديو من لحظات دخول هيفاء الى الحفل حيث كان رجال الامن يرافقونها بعد تجمع المعجبين حولها. واستبعد اخرون ان يكون شجارا وقع خلال الحفل.

الى ذلك تألقت هيفاء خلال الحفل. ولفتت الانظار بجمالها المعهود واناقتها الدائمة. اذا ارتدت فستانا فضيا جذابا وانيقا اظهر رشاقتها. وتفاعل الجمهور مع الفنانة هيفاء وهبي طوال الحفل عبر الرقص والغناء معها. كما رقصت الفنانة بلدي عدة مرات خلال الحفل على انغام اغانيها.

وكانت قد اطلت هيفاء وهبي منذ ايام بمجموعة من الصور الجديدة التي تعكس احتفالاتها بموسم الاعياد. وشاركت جمهورها ومتابعينها بالاجواء التي تعيشها في هذه الفترة. ولفتت النظر باناقتها في فستان احمر براق يتميز بفتحة عند الظهر. نشرت صورا فيه من داخل منزلها في بيروت.