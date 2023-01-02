للزوجة فقط.. نصائح ذهبية لعلاقة حميمية أكثر لذة وسعادة وبدونها 'حيطير منك!'

حركات يحبها الزوج في الفراش ويستمتع بوجودها بينكما قبل العلاقة الحميمية كثيرة، وتختلف تبعا لشخصية زوجك، لكننا حاولنا تجميع أهم الحركات التي تثير الأزواج لإقامة علاقة حميمية.

1. إخباره بالرغبة في إقامة علاقة حميمية

أخبري زوجك بشكل مباشر وجريئ عن رغبتك في إقامة علاقة حميمية معه، فهذا يزيد من ثقته بنفسه ويحسن من طبيعة علاقتكما.

الرجل يكره الشعور بأنه دائما الذي يسعى لذلك، لذلك إطلبي منه بطريقة جذابة عن طريق الكلمات او الحركات المثيرة.

2. التحدث عن العلاقة الزوجية

بطريقة هادئة ورومنسية، اسألي زوجك عن أكثر الأشياء التي أشعرته بالسعادة في آخر علاقة بينكما، وعن أكثر الحركات التي تثير جونة وتجعله في قمة سعادته. هذه الطريقة تحفزة وتحقق نتيجة أفضل للإستمتاع داخل العلاقة، وتبني جسر للتواصل المنفتح.

3 القيام بحركات تثير الرجل

بادري أنتِ بالإستعداد للعلاقة الحميمي، كأن تستلقي على السرير وتنتظرين زوجك،مع بعض الحركات المثيرة التي تحفزه لممارسة العلاقة.

4. اخلعي ملابس زوجك بهدوء

يحب زوجك أن تخلعي ملاسبه بنفسك قبل العلاقة ومداعبته ببعض الكلمات التي تثيره لإقامة العلاقة، مع الحرص على التعبير له عن مدى إعجابك بتفاصيل جسده.

5. التجديد في العلاقة الزوجية

شكلك قبل العلاقة الحميمية له دور مهم، اهتمي بما ترتدينه واحرصي على ارتداء ما يرغب به زوجك والالوان التي يحبها وتثير جنونه، فالتجديد في شكلك ومظهرك ورائحتك يثير الزوج بطريقة لا تستطيعين تخيلها.

6. لا تخجلي أبدا

اتركي زوجك يرى جسمك كاملا ولا تخجلي من ذلك، فالخجل أكثر الأسباب التي تتسبب في فقدانك وزوجك لذة العلاقة وتجعلينها ناقصة تماما.

قبل ذلك يجب عليك معرفة ما يثير زوجك هل الجسم المكشوف ام غير المكشوف.

7. الرقص للزوج

يمكنك مداعبة زوجك قبل ممارسة العلاقة الحميمة بحركات راقصة تزيد إثارته وتحقق نتائج أفضل، بعض الأزواج يحبون رقصات معينة والبعض الاخر لا يحب. لذلك اعرفي مفتاح زوجك لتتمكني من اثارته.

8. مناطق الإثارة عند الرجل

الرجل مثل المرأة لديه مناطق في جسمه تحقق له الإثارة بشكل أكبر، فاحرصي قبل ممارسة العلاقة على أن تحركي يديك على جسم زوجك بطريقة تظهر مدى رغبتك فيه، وركزي على الصدر والبطن والمناطق الحساسة الاخرى.