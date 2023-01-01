متحولة جنسيا وتدعم المثليين وما فعلته في نهائي كأس العالم غير متوقع! تعرف على حبيبة النجم كليان مبابي وقصة عشقهما الجنونية!!

بعد نهائي كأس العالم 2022 بقطر سرعان ما اتجهت الانظار نحو ابرز نجوم الفريقين والتطرق لاحاديث عن حياتهم وعلاقاتهم الاجتماعية بعيدا عن ارض الملعب. ومن اهمهم هو "كيليان امبابي" الذي تم ادراج اسمه على محركات البحث المختلفة.

فالجميع يود ان يتعرف على اللاعب الشاب وخاصة المعجبات اللاتي تفاجئن بمعلومة لم تخطر لهن على بال، وهي ارتباط مهاجم المنتخب الفرنسي ونجم باريس سان جيرمان بمتحولة جنسيا تنحدر من اصول جزائرية.

يذكر ان والدة مبابي تنحدر ايضا من اصول جزائرية. وهي فايز العماري فهي لاعبة كرة يد فرنسية سابقة.

وقد تم رصد الثنائي معا لاول مرة في مايو الماضي خلال مهرجان كان السينمائي.

ولدت اينيس راو في باريس عام الف وتسعمائة وتسعين لعائلة جزائرية. ولدت كذكر لكنها اجرت جراحة اعادة تحديد الجنس في سن الـ16 بعد ان الهمتها قصة حياة العربة الانجليزية المتحولة جنسيا كارولين كوزي. وبعد ذلك عاشت كامرأة لكنها لم تكشف عن هويتها المتحولة جنسيا حتى بلغت من العمر اربعة وعشرين عاما.

وهي اول امرأة متحولة جنسيا تظهر على غلاف مجلة بلاي بوي. حيث نالت شعبية كبيرة عندما قامت بنشر صورها عارية على غلاف مجلة بلاي بوي وايضا هي ناشطة في حقوق المثليين بالعالم. ومناهضة للعنصرية ومؤيدة للمهاجرين ومزدوجي الميول الجنسي ومغاير الهوية الجنسية.

تعمل كعارضة ازياء وراقصة وانتشرت الاخبار بسرعة حول علاقتها مع الشاب الفرنسي الدولي. التي ارتبط اسمها مع اسمه في كثير من عملية البحث. كما كشفت عدسة الصحفيين عن صور فاضحة لهما.

حيث شوهد سعداء للغاية على متن يخت وهما يتحدثان بمرح ويستمتعان بعطلتهما الصيفية. كما جمعتهما لحظات حميمية في احدها يحملها اللاعب بين ذراعيه على الشاطئ.

وتساءل العديد من المشجعين عما اذا كان الاثنان تربطهما علاقة حب وخاصة بعد انتشار الصور للثنائي عبر منصات التواصل الاجتماعي على نطاق واسع. لم يعلن امبابي ولا راو عن اي علاقة رسمية بينهما، حتى انتشار مزاعم بشأن ارتباطه عاطفيا بعارضة الازياء البلجيكية الشهيرة روز بيرترام. التي تكبره باربعة اعوام بعد انفصاله عن راو ذلك بعد ظهورهما سويا في العديد من الاماكن والمناسبات المختلفة.

ومن الجدير بالذكر ان برترام سبق لها الزواج من قبل وهي ام لطفلين. لديها ما يقرب من الثمانمائة الف متابع على انستجرام منهم قام بمتابعتها لانها حبيبة من بابي فقط. بر ترامب كانت حبيبة اللاعب جيرجو ريفان دير زميل امبابي بالفريق وتربط الثنائي علاقة منذ ان كان عمرها سبعة عشر عاما. ولديهما طفلا واحد ولدا في تورنتو

لعب فان ديرفيل لباريس سان جيرمان لكن لم يسبق لهما التعارف. حيث رحل فان دير عن الفريق في الفين وستة عشر قبل عام من توقيع مبابي مع باريس سان جيرمان وحتى اليوم لم يعلن ايا من الطرفين نبأ الارتباط او تأكيده.