بأجراء إطلالة.. شاهد كيف ودعت نورهان عام 2022 _ صور

ودعت الفنانة نورهان منصور العام الجديد 2022 بإطلالة جريئة وجذابة في ذات الوقت، حيث نشرت عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام" مجموعة صور من أحدث جلسة تصوير لها.

وتعمدت نورهان اختيار وضعيات جريئة للتصوير، وعلقت على الصور قائلة: "وداعا ٢٠٢٢ مرحبا ٢٠٢٣





آخر أعمال الفنانة نورهان منصور

شاركت نورهان منصور مؤخرًا فى مسرحية "اللوكاندة"، بطولة الفنان أشرف عبدالباقى، ويشارك فى بطولتها كل من محمد دياب، حمدي الميرغني، ويزو، مريم البحراوي، إبرام سمير، ياسمين سمير، أميرة حافظ، محمد حسن، نورهان منصور، شريف حسنى، من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي، وديكور محمود سامي، وأشعار أيمن بهجت قمر، وألحان أحمد الموجي، تدريب غنائى إيمان حسني، وإنتاج وإخراج أشرف عبد الباقى.

كما شاركت نورهان منصور مؤخرًا في مسلسل "نصيبى وقسمتك ج4"، بحكاية "بدلة جديدة" وهي الحكاية الرابعة، ومن بطولة الفنان شريف سلامة، سلوى عثمان، رانيا منصور، والحكاية من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد جمعة.