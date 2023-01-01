شاهد بالفيديو : وصلة رقص بين إليسا وأصالة تشعل أجواء حفل “تريو نايت” وبسبب ذلك جورج سوف لم يتمالك نفسة وقام بهذا الامر



تداول ناشطوا مواقع التواصل الإجتماعي فيديو يحتوي على وصلة رقص في كواليس “حفل تريو نايت”، بين أصالة وإليسا أشعلت كل المنصات.



ليس هذا فقط ولكن أحدث ظهور النجم جورج وسوف ضجة كبيرة أيضا. ماذا حدث ياترى ؟!.

ماهو حفل تريو نايت ؟

يُعتبر حفل تريو نايت أضخم حفل في موسم الرياض أقيم بالأمس حفل ليلة رأس السنة، وهو الأكبر ضمن فعاليات موسم الرياض.

تدور فكرته حول تقديم كل فقرة على المسرح بمشاركة ثلاثة مطربين.



وكما شارك في الحفل 12 مطربا من أشهر مطربي الوطن العربي، وعلى رأسهم نجوى كرم، إليسا، أنغام، وليد توفيق، أصالة، بهاء سلطان، صابر الرباعي، عاصي الحلاني، وأيضا الفنانة لطيفة.

وكانت مفاجأة الحفل في ظهور النجم الكبير و سلطان الطرب جورج وسوف الذي أشعل حماس الجمهور، واستقبله باقي المطربين بترحاب شديد.

تفاصيل فيديو وصلة الرقص بين أصالة وإليسا



نشر حساب روتانا على موقع تويتر فيديو من كواليس حفل تريو نايت، ظهرت فيه إليسا وهي ترقص مع أصالة بفساتين حمراء.

وكتب حساب روتانا على الفيديو “رقصة بداية السنة”، وحقق المشهد كثير من المشاهدات وحصد آلاف الإعجابات.

