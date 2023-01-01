في ليلة رأس السنة : الفنان محمد رمضان يكشف أسرار جديدة من ضمنها ' قضية الطيار أشرف أبو اليسر ' ومرحلة فشلة الذريع الذي لم يكن في الحسبان

حل الفنان محمد رمضان ضيفا على برنامج معكم منى الشاذلي في ليلة رأس السنة، وكشف الكثير عن أسرار حياته الشخصية والعملية، سوف نرصد بعض منها في هذا الموضوع.

وخلال اللقاء قال النجم محمد رمضان إن فيلم عبده موتة كان به أخطاء ووقت تجسييد شخصية عبده موتة لمن يكن لدي هذا الجمهور الذي يحبني وينتظر مني أعمالا بطريقة معينة ، لكن في وقت طرحه في السينما لم يكن يتوقع ذلك النجاح الكبير .

وكما أوضح الفنان محمد رمضان إنه الآن أصبح ناضج فنيا، ومن المستحيل أن يقدم فيلم مثل عبده موتة بنفس الطريقة التي قدمه بها من قبل، لكن بالتأكيد سوف يتم تقديمه بشكل مختلف تماما.

الفنان محمد رمضان يتحدث عن قضية الطيار أشرف أبو اليسر

قبل نهاية اللقاء تطرق الفنان محمد رمضان للحديث عن أزمته مع الطيار أشرف أبو اليسر وقال: “زعلان إني تسببت في شيء قاسي للطيار أشرف أبو اليسر، وفرصة أترحم عليه أمام الجمهور المصري والعربي في البرنامج، وقرار عزله من وظيفته فاجئني زي الجمهور”.

وتابع: أنا حاولت أحل المشكلة لكنها تحولت إلى قضية رأي عام، ويحزنني محاولة الترويج لفكرة أن الطيار مات كمدا بسبب هذه قضية .

وأكد محمد رمضان أن الطيار أشرف أبو اليسر ربح القضية وهو بكل لطف أوصل المبلغ المطلوب للمحكمة، ولم يكن يعرف أن انتشار فيديو له مع الطيار من قمرة القيادة سوف يتبعه كل تلك المشاكل إنه أخطأ في هذه المشكلة، وكان يتمنى أن لا تصل إلى هذه النتيجة ولو كان يملك إعادة الطيار إلى وظيفته بأي وسيلة لفعل، ولكن هذا ما حدث والأعمار بيد الله وحده.