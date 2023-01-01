نجمة باب الحارة تعتزل التمثيل، وفقدانها للبصر يبكي قلوب الجمهور، لن تصدق من هي؟



عرضت الفنانة السورية لمى ابراهيم إلى أزمة صحية كبيرة فقدت على إثرها نظرها لفترة مؤقتة، ثم عادت إلى طبيعتها ووجهت رسالة عبر صفحتها الخاصة على الفيسبوك وطمئنت جماهيرها بأنها أصبحت بخير. لمى إبراهيم التي اشتهرت من خلال مشاركتها في مسلسل باب الحارة الجزء الثالث، وطيور الشوك، عش المجانين، الخط الاحمر، بيت جدي، وغيرها من الأعمال. ولدت في دمشق 1986م

وحصلت لمى على دبلوم في الاعلام وتقديم البرامج، كما درست في كلية العلوم السياسية في جامعة دمشق. وبدأت مشوارها الفني في عام 2005م وشاركت في العديد من المسلسلات التلفزيونية والافلام السينمائية.

السلطانة هيام

كما دخلت الفنانة ” لمى ابراهيم ” تجارب الأداء الصوتي في المسلسلات المدبلجه باللهجة السورية.

ولعل أكثر الأدوار التي قدمتها شخصية السلطانة هيام في مسلسل حريم السلطان.

وفيها قامت بتسجيل شخصية السلطانة هيام والتي تقوم بدورها الممثلة التركية مريم أوزرلي لمدة عامين ونصف

علاقتها بالراحل وفيق الزعيم

شاركت الفنانة السورية لمى ابراهيم مع النجم السوري القدير الراحل وفيق الزعيم في مسلسل باب الحاره الجزء الثالث. وكانت تجسد دور ابنته وتعلقت بوفيق الزعيم كثيراً ولم تعد تناديه سوى بكلمة ” بابا” ، ولمى ابراهيم هي الصديقة المقربة للفنانة الراحلة رندة مرعشلي.

وخلال العامين الماضيين غابت لمى عن نشر أي صورة شخصية او أي ظهور يجمعها بينها وبين أحد.

ونشرت ابراهيم صورة شخصية لها عبر حسابها على الانستغرام، ظهرت خلالها وقد تغير شكل أنفها وشفتيها بشكل كامل.