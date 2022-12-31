رشدي أباظة لم يصلي طوال حياته!! هذه الصورة توضح الحقيقة وتكشف ما كان يفعله الدنجوان دون علم أحد في منزله (شاهد)



لاحقت الشائعات الفنان الراحل رشدي أباظة طوال حياته وكان من أبرزها أنه لم يكن ملتزماً دينياً ولم يصلي لله حتى ركعة واحدة.



وكشفت صورة قديمة للدنجوان رشدي أباظة حقيقة هذه الشائعات، حيث ظهر فيها وهو يقرأ القرآن الكريم بعد أداء الصلاة.



وفي 27 يوليو 1980 صدم الوسط الفني والشارع المصري بوفاة الفنان رشدي أباظة، دنجوان السينما المصرية عن عمر يناهز 53 عامًا بعد معاناة مع مرض سرطان المخ.

وحرص عدد كبير من النجوم على المشاركة في جنازة الفنان رشدي أباظة، والذي اختار منطقة الأهرامات في "نزلة السمان"، لتكون مكانًا لقبره، خاصة لأنها المنطقة التي كان يحبها وكان يقضي فيها معظم أوقات فراغه.



