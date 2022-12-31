مايا خليفة.. تعرف على حجم ثروة أشهر ممثلة افلام اباحية عربية بعد قرار إعتزالها



من فتاة مسلمة الى اشهر ممثلة اباحية في العالم. فمن هي وكم تبلغ ثروتها؟ تعتبر مايا خليفة واحدة من اشهر الفنانات في الوطن العربي والتي قامت بتقديم العديد من الاعمال الفنية المثيرة للجدلحيث عرف عنها بتقديم الافلام الاباحية المنافية للدين الاسلامي. ولدت مايا خليفة في لبنان سنة الف وتسعمائة وثلاثة وتسعون. ثم انتقلت مع اسرتها للعيش في الولايات المتحدة الامريكية عام الفين

عند بلوغها السن الثامنة عشر سنة قررت هي حليفة الانفصال عن اهلها والاستقرار بمفردها. حينها تعرفت على رجل امريكي وقررت الزواج به للحصول علىالامريكية وهو الذي ساعدها على تجسيد الافلام الاباحية. لتتحول من فتاة مسلمة الى ممثلة اباحية. تبلغ ثروتها حاليا الى سبعة ملايين دولار امريكي.كما تجني ميا خليفة الأموال من رعاية واستخدام منتجات العديد من الشركات العالمية، حيث كشفت في مقابلة واحدة أنها حصلت على 12000 دولار فقط كممثلة أفلام للبالغين.

