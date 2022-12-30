3 ثوانٍ فقط جعلتها نجمة الشاشة المصرية وحافظت على نجوميتها بمشاهد جريئة تعدت الخطوط الحمراء وحاليا تواجه تهمة 'حيازة الممنوعات' قد تنهي مسيرتها الفنية بالكامل.. القصة الكاملة للنجمة 'منة شلبي'

شابة الشاشة المصرية التي لا تغيب عن تريند. متهمة بما انهى مسيرة سابقها. عرفها الجمهور بمشاهدها الجريئة ودام ظهورها الاول ثلاث ثوان فقط. والدتها الممثلة والراقصة زيزي مصطفى وعمتها الاعلامية المشهورة بوسي شلبي.

ممثلة نصف ما نعرفها عنها شائعات. منة شلبي الاسم الذي ستسمعه كثيرا في الايام القليلة المقبلة. وقد يندثر نهائيا فيما بعد الممثل المشهور فلان تم ايقافه بتهمة استهلاك الممنوعات. عناوين الصحف ونشرات اخبار النجوم اينما بثت. او ما يوصف اعلاميا بالعنوان الذي لا يموت. تبقى الصيغة ثابتة وتتغير فيه الاسماء وهذه المرة ملئ الفراغ فيه باسم من نشلبي.

ضبطت بالمطار بعد قدومها من نيويورك. وبعد التفتيش ضبطت بحوزتها كمية من الممنوعات. ساعات وتصدر الخبر وبين من يقول ان التهمة ثابتة يذكر بان المتهم بريء حتى تثبت ادانته.

تحولت مواقع التواصل الى محكمة بلا ضوابط. فئة اخرى من الجمهور نددت بانتهاك خصوصية مماثلة بعد ان نشر جواز سفرها للعموم واخرون اعتبروه مؤامرة جديدة نظرا لمواقفها الجريئة. اما بسبب ادوارها او برواج احدى الشائعات حول حياتها. سببان جعلا اسم منة شلبي دائما ما يتصدر الاخبار المثيرة للجدل عن المشاهير

بدايات مينا شلبي لم تكن كبطلة لفيلم الساحر. وانما من البرامج التلفزيونية والفوازير للاطفال. ثلاث ثوان فقط ضمن احداث فيلم العاصفة كانت كفيلة لتجذب انتباه الفنانة سميحة ايوب. وترمي بها امام كاميرات مسلسلها. سلمى يا سلامة. رشحت بعدها كبطلة لفيلم الساحر حيث كان لمشاهدها الجريئة في الفيلم دورا في شهرتهااصبح اسم منة شلبي علامة مميزة في عالم السينما والدراما. وشاركت عمالقة الفن بادوارها. منهم الفنانة يسرا التي تعتبرها قدوتها. والفنان حسن حسني وكمال الشناوي ويحيى الفخراني. والقائمة تطول

اشيع خبر اصابتها بالسرطان بعد ظهورها في مناسبات اجتماعية بشعر مستعار. الا ان الحقيقة بدأت اكثر طرافة عندما ارجعت سبب الشعر المستعار الى اخفاء لون شعرها الغريب بسبب دورها في مسلسل واحة الغروب

اقحمت منة شلبي كذلك في سلسلة من الانتقادات وتهجم من رجال الدين. بعد اتهامها بالسخرية والاساءة للحجاب. تهمة عقبت مشهدها في فيلم ويجا. وان قمت بادخال اسمها في محركات البحث

لا تتفاجأ ان وجدتها زوجة احمد عز. وذلك الموقع ينسبها كزوجة لاياد نصار. واخر للمخرج المصري الملقب بماندو العدل. واخر يتحدث عن زواجها بخالد يوسف في حين انها والى اليوم وهي في سن الاربعين ما زالت منة شلبي خارج القفص الذهبي.

بتتالي الاشاعات حولها اكتفت منا بالتجاهل. اسماء عديدة في المجال الفني اندثرت وتزعزعت مكانتها بسبب نفس التهمة اخرها شيرين عبدالوهاب. وقبلها جر السوف بعد اعتقاله في السويد. واحمد عزمي ودينا الشربيني وغيرهم.

دائما ما تتشابه النهايات. بين من يختار الاعتزال ومن يعزل من الوسط الفني واخرون تخطوا عثرة الممنوعات واستعادوا مكانتهم. وكلها تبقى احتمالات مطروحة عند السؤال عن المستقبل الفني القادم لمينا شلبي