تزوجت قبله 4 مرات.. أمير سعودي يتزوج فنانة مصرية شهيرة عمرها 74 سنة

تزوج الأمير السعودي خالد بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، من الفنانة "سهير رمزي"، بعد طلاقها من الفنان ابراهيم خان.

وأستمرت زواجة الفنانة سهير رمزي من الأمير خالد عام واحد فقط، ثم أنفصلت عنه وتزوجت من الحاج "سيد متولى" رئيس نادى المصرى البورسعيدى ثم انفصلت عنه هو الأخر، وتزوجت من رجل الأعمال "محمد الملا" بعد طلاقه للراقصة نجوى فؤاد.

ولم تتوقف مسيرة الزواج للفنانة سهير رمزي عند هذا الحد، فقد تزوجت أيضا الملحن حلمى بكر لكنها لم تستمر معه، بسبب رفضه استكمالها مشوارها الفنى، وتزوجت من الفنان محمود قابيل ثم انفصلت عنه وتزوجت رجل الأعمال السورى،زكريا بكار، وعادت بعد ذلك للزواج من سيد متولى رئيس النادى المصرى البورسعيدى، وكان آخر زيجاتها من الفنان فاروق الفيشاوى بعد انفصاله عن الفنانة سمية الألفى.

والفنانة سهير رمزي من مواليد 3 مارس 1946، وقد أثارت الجدل مؤخرًا بعد خلعها الحجاب بعد ارتدائه لعدة سنوات .

وبدأت سهير رمزى مسيرتها الفنية وهى لم تتجاوز العاشرة من عمرها من خلال ظهورها فى فيلم "صحيفة سوابق" عام 1956 ثم ابتعدت عن الفن وعملت كمضيفة جوية وعارضة أزياء، وفى عمر 19 عادت سهير رمزى إلى الفن مرة أخرى من خلال فيلم "الناس اللى جواه".

وارتدت سهير رمزى الحجاب واعتزلت الفن عام 1993، ثم عادت مرة أخرى للفن بالحجاب من خلال مسلسل "حبيب الروح" فى عام 2006.