الجمهور يكشف حيلة حسام حبيب الماكرة وخطته للانتقام من شيرين عبد الوهاب وتدمير مستقبلها!!

انتقد الجمهور ظهور الفنان حسام حبيب الأخير مع النجمة شيرين عبد الوهاب في سهرة من لبنان حيث ظهر في فيديو وهو يدخّن الشيشة وبجواره خمور، وهو ما جعل الجمهور يتساءل لماذا يصمم حسام حبيب للقضاء على مستقبله الغنائي، خصوصًا أنه لم يطرح أغنية واحدة منذ أن تزوج شيرين، ويدمر صوته بشربه للدخان.

صدمت الفنانة شيرين عبد الوهاب جمهورها بعدما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لها وزوجها الفنان حسام حبيب فى أحدث ظهور لهما من أحد الملاهي الليلية.

ولاحظ الجمهور عدة مفاجآت وهي أن وزنها لا يزال زائدا، كما تعاطفوا مع ابنتها التي كانت تنظر إليها بشفقة على رقصها الهستيري على أغنية آه يا ليل".

وتستعد الفنانة شيرين عبد الوهاب، لإحياء حفل غنائي في الكويت يوم 12 يناير، وذلك في عودة منها لاستكمال نشاطها الفني بعد أزمتها الأخيرة.

وروجت شيرين للحفل من خلال حسابها الرسمي على “إنستجرام”، ونشرت بوستر الحفل وعلقت قائلة: “جمهور الكويت الحبيب.. لقاءنا يتجدد بتاريخ ١٢ يناير قاعة الارينا ٣٦٠ وسنة سعيدة عليكم.. تنظيم وإنتاج شركة فاشونيت”.

وكان من المقرر أن يقام الحفل يوم 29 أكتوبر الماضي، لكن تم إلغاؤه؛ بسبب دخول شيرين إلى المستشفى.