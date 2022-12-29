عادل إمام يكشف عن الفيلم الذي ندم على تقديمه ويتمنى حذفه نهائياً من تاريخ السينما ( صورة )

من منا لا يعرف الفنان الكبير عادل إمام والذي لقب بالزعيم، فهو زعيم السينما المصرية نظرًا لما قدمه من أعمال عظيمة أصبحت علامة مميزة وبارزة في تاريخ السينما المصرية.

قدم الزعيم عادل إمام أكثر من 200 عمل فني متنوع بين السينما والمسرح والدراما، ومعظمهم بل من الممكن أن نقول جميعهم حازو على إعجاب الجمهور وشهدوا نجاح كبير.

ولكن كثيرًا ما نسمع من أحد الفنانين عن أنه نادم من تقديمه عمل فني معين وأنه لو عاد به الزمن لم يقوم بتأديته أو تقديمه للجمهور، وهذا ما حدث مع الزعيم عادل إمام.

حيث قال عادل إمام في عدد من حوراته الصحفية أنه نادم على مشاركته في فيلم “سيد درويش” وذلك بسبب الدور الذي قام به فكان “صبي عالمة” مع كرم مطاوع. وأكد الزعيم أنه يرى هذا الدور سقطة في تاريخه الفني ويريد محوه من تاريخ السينما كلها وأنه نادم على تمثيل مثل هذا الدور.