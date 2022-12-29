بالصور.. شاهد كيف حققت ميريام فارس حلم طفولتها بهذه الطريقة!!

كشفت النجمة اللبنانية ميريام فارس عن أحد أحلامها حين كانت طفلة والذي تحقق في هذا العام، وذلك من خلال منشور عبر "إنستغرام" تضمن مجموعة صور التُقطت لها في حفل استعراضي ضخم إثر مشاركتها في أغنية مونديال قطر.

وظهرت ميريام في الصور بكامل تألقها بجمبسوت برّاق يناسب الحركة والرقص، وكانت على المسرح محاطة بعدد في الراقصين في مشهد لطالما تمنّته في طفولتها، وتمكنت بالمثابرة والجهد من تحقيقه.

وأرفقت ميريام المنشور بقصة قصيرة كتبت فيها: "أنا وصغيرة كنت بس بغمض عيوني شوف نفسي بقدّم عرض استعراضي كامل متكامل، ومع فيفا الحلم تحقق هالسنة، والرسالة اللي حملتها من أول مسيرتي الفنية وهي جمع الحضارات العربية بفني". وأضافت: "أنا ترجمت رسالتي في جمع الحضارات بـ21 لوحة على مدار ساعة ونصف، بتخاطب مختلف الحضارات والفنون والثقافات العربية على مسرح فيفا، وكان عندي الفرصة عرّف الناس على جمهور مش بس من الوطن العربي، لأ، من جميع أنحاء العالم".

وكانت ميريام فارس قد كشفت في وقت سابق أن أغنية "توكو تاكا" التي قدّمتها في بطولة كأس العالم، استغرقت منها نحو 5 سنوات من العمل على اللحن والتوزيع والكلمات، والأغنية كانت مثار جدل كبير وقد جمعت بين ميريام ومطربة الراب الأميركية نيكي ميناج والمطرب الكولومبي مالوما، ورغم الانتقادات الساخرة التي واجهتها فارس، إلا أن الأغنية حققت نجاحاً كبيراً منذ طرحها على موقع "يوتيوب".