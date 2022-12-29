على أي أرض تتواجد بها.. إليك أربع طرق سهلة للإتصال بالإنترنت 'مجاناً' دون التعرض لخصوصيتك مطلقاً

هل تريد انت تحظى بالاتصال بالانترنت اينما كنت؟ تابع المقال للنهاية بكامل تركيزك لتحظى باتصال مجاني من أي مكان.. سنعرض لك أربع طرق سهلة وسرية للإتصال بالانترنت على أي أرض تتواجد بها وبشكل مجاني.

أولا: تطبيقWifi MaP

يبين لك هذا التطبيق الاماكن التي تستطيع من خلالها الاتصال بالانترنت بالمجان وبطريقة ذكية، وذلك بفضل خارطة بسيطة، لا يتم تجميع الشبكات المفتوحة فقط وانما يتم ايضا اضافة بعض الشبكات الخاصة ايضا والتي يتركها مالكها مفتوحة، ومن أجل ضمان الاتصال على الانترنت في محيطهم.

هذا بالاضافة الى ان هذا التطبيق يرسل لك الاشعارات بوجود نوعا من أنواع الشبكات التي تستطيع من خلالهم الاتصال على الانترنت.

ثانيا: Sweift wifi

يستخدم هذا التطبيق بين خمسين الى مائة مليون مستخدم، مما جعله أحد أكثر التطبيقات استخداما على مستوى العالم. وهو عبارة عن تجميع جميع النقاط المفتوحة للاتصال على الانترنت، ومن على قاعدة بيانات عريضة للغاية، كما يسمح لك التطبيق بتفعيل خيار الاتصال مباشرة بالشبكات الموجودة في محيطك، وبالتالي سوف توفر لك الكثير من الميجا باتس للاتصال على الانترنت دون ان تشعر.

المميز في هذا التطبيق وجود خيارفحص أمان الشبكة المراد الاتصال بها، مما يجعل خصوصيتك في أمان والامان ايضا من أي هجوم خارجي.

ثالثا: wifi Gratis

هو تطبيق يمنحنا خريطة تفاعلية، دون الحاجة الى أي ميجا بايت خارجية، ومما يجعله مفيدا للغاية، امكانية الاتصال بالانترنت اذا ما خرجنا من بلدنا على سبيل المثال، ان هذا التطبيق سيوفر لنا ما قد نضطرلدفعه اذا ما اتصلنا بشبكة خارجية.

اما اكثر الامور النافعة بشأن هذا التطبيق، فهو امكانية الدخول على اي شبكة من أكثر من 60 مليون شبكة للاتصال على الانترنت حول العالم، هذا بالاضافة الى اختيار جودة الشبكة المتصل بها.

رابعا: PROYECTO FON

ظهر هذا في عام 2005 عندما فكر "مارتن ما سباسكي" وهو رجل أعمال في مجال الاتصالات في استغلال شبكات الانترنت، اعتمدت هذه الفكرة على استعداد بعض المستخدمين بمنح امكانية الاتصال بشبكاتهم الخاصة وبشكل مجاني، وبالتالي امكانية استخدام اي شبكة.