شكل هيفاء وهبي قبل 28 عام عندما شاركت في مسابقة جمال لبنان يصدم الجمهور.. لن تصدقوا ماتشاهدوه في هذا الفيديو!!

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو قديماً للفنانة هيفاء وهبي من حفل انتخاب ملكة جمال لبنان للعام 1992 أي قبل أن تحقق شهرتها التي هي عليها اليوم؟

وظهرت هيفاء بالفيديو وهي تقف على مسرح المسابقة وتتوجه إلى الحاضرين بالقول: "ليكو، ما شتقتوا لجورجينا رزق تانية بلبنان؟". وتبين من خلال البحث أنه تم نشر الفيديو في وقت سابق وتحديداً في شهر نيسان 2019 على حساب يهتم بأخبار ملكات جمال لبنان، وفقاً لـ(سيدتي).

وأثار الفيديو جدلاً كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، الا أن الأغلبية اتفقوا على أن هيفاء كانت جميلة وازدادت جمالاً مع مرور السنوات.

وهذا الفيديو ليس المرة الأولى التي يتم نشره، فبين فترة وأخرى يعيد رواد مواقع التواصل الاجتماعي نشره مع فيديو آخر لمشاركة هيفاء بملكة جمال جنوب لبنان وفوزها باللقب.

يشار إلى ان هيفا ظهرت بعد ذلك في عدد من الإعلانات ثم في فيديو كليب أغنية "إرضى بالنصيب" للفنان جورج وسوف قبل أن تبدأ مسيرتها الخاصة.